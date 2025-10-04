यूपी में इस जगह नया पुल बनेगा, पुराना वाला तोड़ा गया; तब तक के लिए क्या है वैकल्पिक मार्ग?

मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर गागन नदी का पुराना पुल जर्जर होने के कारण तोड़ा जा रहा है। इसकी जगह नया पुल बनेगा और ध्वस्तीकरण का काम लगभग एक महीने तक चलेगा। सुरक्षा के चलते पुराने पुल को बंद कर दिया गया है और यातायात पड़ोसी पुल से होगा। अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को कम असुविधा हो।

दिल्ली रोड पर टूटने लगा गागन नदी का पुराना जर्जर पुल, नया बनेगा।