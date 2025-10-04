यूपी में इस जगह नया पुल बनेगा, पुराना वाला तोड़ा गया; तब तक के लिए क्या है वैकल्पिक मार्ग?
मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर गागन नदी का पुराना पुल जर्जर होने के कारण तोड़ा जा रहा है। इसकी जगह नया पुल बनेगा और ध्वस्तीकरण का काम लगभग एक महीने तक चलेगा। सुरक्षा के चलते पुराने पुल को बंद कर दिया गया है और यातायात पड़ोसी पुल से होगा। अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को कम असुविधा हो।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड स्थित गागन नदी का पुराना पुल जर्जर होने के कारण तोड़ा जा रहा है। इसके स्थान पर नया पुल बनाया जाना है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पुल के ध्वस्तीकरण का कार्य करीब एक महीने तक चलेगा।
इसके बाद इसी स्थान पर नया पुल तैयार किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने पुल को दोनों ओर से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब वाहनों की आवाजाही पड़ोस में बने दूसरे पुल से होगी।
अनुमान है कि अगले एक वर्ष तक दोनों ओर का यातायात इसी एक पुल पर निर्भर रहेगा। इससे यातायात दबाव बढ़ेगा और जाम की स्थिति बन सकती है।नअधिकारियों ने वैकल्पिक मार्ग और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को न्यूनतम असुविधा हो।
