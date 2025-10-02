Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी, एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवती गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शिक्षिका ने शादी डॉट कॉम पर बायोडाटा शेयर किया था जिसके बाद उन्हें अमेरिका से डॉक्टर बताकर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और शादी का प्रस्ताव रखा।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी के मामले में एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवती गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में रहने वाली शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवती को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल एक महिला और एक युवक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित शिक्षक ने साइबर थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने शादी डाट काम वेबसाइट पर अपना बायोडाटा शेयर किया था। इसके बाद शिक्षिका को व्हाट्सएप कॉल पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और उसने बताया कि वह अमेरिका में रहकर पिछले 15 साल से अस्पताल में नौकरी कर रहा है। उसने खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताते हुए शिक्षिका से बात की और कहा कि वह भारतीय युवती से शादी कर भारत में ही बसाना चाहता है।

    इसके दो दिन बाद आरोपित ने दोबारा कॉल की और बताया कि वह उसके लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट भेज रहा है। दो दिन बाद एक महिला ने शिक्षिका को कॉल की और बताया कि उनके नाम से विदेश से पार्सल आया है, जिसमें गोल्ड और अमेरिकी करेंसी समेत अन्य सामान है।

    आरोपित महिला ने शिक्षिका को बताया कि पार्सल का कुछ भुगतान करना होगा, इसके बाद ही पार्सल उनके पास तक पहुंचेगा। शिक्षिका ने पार्सल का भुगतान किया तो आरोपित महिला खुद को कस्टम अधिकारी बताकर शिक्षिका को ठगने लगी थी।

    शिक्षिका से 94 लाख करने के बाद भी आरोपित और रकम मांग रहे थे। साइबर थाने की पुलिस ने दिल्ली में रह रही मणिपुर निवासी सुनीता को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को पुलिस ने छिनवेओक एनमनुएल कनु निवासी नाइजीरिया, संगीता और ममता निवासी नेपाल को गिरफ्तार कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- महिलाएं घर में पहुंचाती थीं मांस... अब तक 10 भेजे जेल, मुरादाबाद गोहत्या गिरोह के पांच और सदस्य गिरफ्तार