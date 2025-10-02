मुरादाबाद में शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी, एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवती गिरफ्तार

मुरादाबाद में एक शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शिक्षिका ने शादी डॉट कॉम पर बायोडाटा शेयर किया था जिसके बाद उन्हें अमेरिका से डॉक्टर बताकर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और शादी का प्रस्ताव रखा।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में रहने वाली शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवती को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल एक महिला और एक युवक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पीड़ित शिक्षक ने साइबर थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने शादी डाट काम वेबसाइट पर अपना बायोडाटा शेयर किया था। इसके बाद शिक्षिका को व्हाट्सएप कॉल पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और उसने बताया कि वह अमेरिका में रहकर पिछले 15 साल से अस्पताल में नौकरी कर रहा है। उसने खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताते हुए शिक्षिका से बात की और कहा कि वह भारतीय युवती से शादी कर भारत में ही बसाना चाहता है।

इसके दो दिन बाद आरोपित ने दोबारा कॉल की और बताया कि वह उसके लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट भेज रहा है। दो दिन बाद एक महिला ने शिक्षिका को कॉल की और बताया कि उनके नाम से विदेश से पार्सल आया है, जिसमें गोल्ड और अमेरिकी करेंसी समेत अन्य सामान है।

आरोपित महिला ने शिक्षिका को बताया कि पार्सल का कुछ भुगतान करना होगा, इसके बाद ही पार्सल उनके पास तक पहुंचेगा। शिक्षिका ने पार्सल का भुगतान किया तो आरोपित महिला खुद को कस्टम अधिकारी बताकर शिक्षिका को ठगने लगी थी।