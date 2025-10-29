Moradabad News: पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर पूर्व सैनिक से 40.71 लाख ठगने वाले दो गिरफ्तार, 25 लाख रुपये; ऑडी कार बरामद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद/मुरादाबाद। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर पूर्व सैनिक से 40.71 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने गाजियाबाद से मुरादाबाद के दो ठगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से एक आडी कार, 25 लाख रुपये, छह मोबाइल फोन, 10 सिम और 22 एटीएम कार्ड हुए।

एएसपी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपित जस्ट डायल एप में फर्जी आइडी बनाकर ऑनलाइन पेट्रोल पंप का लाइसेंस आवंटन का प्रलोभन देकर ठगी करते थे। इससे पहले भी तीन आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। उनके पास से तीन लाख रुपये बरामद हुए थे। अब तक इस मामले में 28 लाख रुपये की बरामदगी की जा चुकी है।



फर्रुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर निवासी पूर्व सैनिक सुरेश चंद्र इन दिनों फतेहगढ़ के मुहल्ला ग्रानगंज में रह रहे हैं। उन्होंने किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आनलाइन विज्ञापन देखा। तीन जनवरी 2025 को आनलाइन आवेदन कर 25 हजार रुपये शुल्क जमा किया था। 12 फरवरी को उन्हें पेट्रोल पंप मिलने की जानकारी दी गई। लेटर आफ इंडेंट फीस के रूप में 2.90 लाख रुपये 17 फरवरी तक जमा करने को कहा गया।

उन्होंने 16 फरवरी को उक्त रकम नरेश बघेल, सुरेश चंद्र, श्रीराधे इंटरप्राइजेज, अनीता नाम के खाते में ऑनलाइन भेज दी। उसके बाद साइबर ठगों ने सुरेश को अलग-अलग क्यूआर कोड भेजकर रकम भेजने को कहा। इस प्रकार सुरेश चंद्र से 40,71,780 रुपये की ठगी कर ली गई थी।

इस मामले में साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार, दारोगा सुबोध कुमार ने टीम के साथ जनपद गाजियाबाद में छापेमारी कर जनपद मुरादाबाद के कस्बा बिलारी निवासी जुनैद आलम और थाना कठघर के करूला अनवारनगर निवासी कादिर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से एक आडी कार, 25 लाख रुपये, छह मोबाइल फोन, 10 सिम और 22 एटीएम कार्ड बरामद किए गए।

मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह लोग जस्ट डायल एप में फर्जी आइडी बनाकर आनलाइन पेट्रोल पंप का लाइसेंस आवंटन का प्रलोभन देकर एडवांस व रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी करते थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए रेपिडो पोर्टर सर्विस के माध्यम से किराए के खातों में रुपये डलवाते हैं। तत्काल एटीएम से पहचान छिपाते हुए नकदी निकाल लेते थे।