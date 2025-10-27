Moradabad News: सांड़ के हमले ने छीना सहारा, खजान सिंह की मौत से गम में डूबा परिवार
मुरादाबाद में एक दुखद घटना घटी, जिसमें खजान सिंह नामक एक व्यक्ति की सांड़ के हमले में मौत हो गई। खजान सिंह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। इस घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर है। वह अपने गांव के पास से गुजर रहे थे तभी सांड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शनिवार दोपहर चंद्र नगर की गलियों में एक चीख गूंज उठी कि खजान सिंह को सांड़ ने पटक दिया। कुछ ही देर में पूरे मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि कपड़े की दुकान चलाने वाले खजान सिंह सड़क किनारे लहूलुहान पड़े हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
60 वर्षीय खजान सिंह की दुकान मुहल्ले में ही थी। रोज की तरह शनिवार को भी वह दुकान से घर लौट रहे थे। घर पर उनकी पत्नी सुरेंद्र कौर दोपहर का खाना लेकर इंतजार कर रही थीं। अचानक किसी ने दरवाजे पर आकर कहा कि भाभी जी, जल्दी चलो... सांड़ ने खजान सिंह को पटक दिया है। यह सुनते ही सुरेंद्र कौर की चीख निकल पड़ी। बेटे राजन सिंह के साथ वे भागकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी।
घर लौटते वक्त जहां हंसी और बातें होनी चाहिए थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। सुरेंद्र कौर बेसुध होकर कभी पति की तस्वीर देखती हैं, कभी दीवार से सिर टिका लेती हैं। राजन की आंखें भी सूजी हुई हैं, बस यही कह पाते हैं कि पापा रोज इसी रास्ते से आते थे, आज किस्मत ही साथ न थी। पड़ोसी बताते हैं कि खजान सिंह सबके अपने जैसे थे। नम्र स्वभाव, मेहनती और मददगार। मुहल्ले में हर कोई उनके जाने से गमगीन है। चंद्र नगर की उसी गली में अब लोग बच्चों को अकेले भेजने से डर रहे हैं, जहां एक शांत दोपहर ने अचानक एक परिवार की खुशियां लील लीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।