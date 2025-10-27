Moradabad News: सांड़ के हमले ने छीना सहारा, खजान सिंह की मौत से गम में डूबा परिवार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शनिवार दोपहर चंद्र नगर की गलियों में एक चीख गूंज उठी कि खजान सिंह को सांड़ ने पटक दिया। कुछ ही देर में पूरे मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि कपड़े की दुकान चलाने वाले खजान सिंह सड़क किनारे लहूलुहान पड़े हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

60 वर्षीय खजान सिंह की दुकान मुहल्ले में ही थी। रोज की तरह शनिवार को भी वह दुकान से घर लौट रहे थे। घर पर उनकी पत्नी सुरेंद्र कौर दोपहर का खाना लेकर इंतजार कर रही थीं। अचानक किसी ने दरवाजे पर आकर कहा कि भाभी जी, जल्दी चलो... सांड़ ने खजान सिंह को पटक दिया है। यह सुनते ही सुरेंद्र कौर की चीख निकल पड़ी। बेटे राजन सिंह के साथ वे भागकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी।