SIR in UP: निगम कर्मचारियों को भी मिल गई नई जिम्मेदारी, यूपी में एसआईआर को लेकर लेटेस्ट अपडेट 

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआइआर) के काम में बीएलओ पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब निगम के फील्ड में रहने वाले कर्मचारियों में राजस्व विभाग के कर्मचारी, सफाई निरीक्षक और सफाई नायक भी एसआइआर फार्म भरवाने में सहायता करेंगे।

बीएलओ को घर-घर भेजकर एसआइआर फार्म बांटने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फार्म भरकर वापस नहीं दे रहे हैं। बीएलओ कभी फोन, तो कभी घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रविष्टियां पूरी नहीं हो रही हैं। इससे एसआइआर का कार्य निर्धारित समय से पिछड़ रहा है।

स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम ने अपने फील्ड कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। ये कर्मचारी वार्डों में जाकर एसआइआर फार्म भरवाएंगे और उसे बीएलओ तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। अधिकारी रोजाना कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि महानगर के 70 वार्डों में निगम के कर्मचारी भी बीएलओ का सहयोग करेंगे। बीएलओ द्वारा बांटे गए फार्म भरवाकर जमा कराएंगे।