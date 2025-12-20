मुरादाबाद में चार बच्चों की मां ससुर के साथ फरार, बेबस पति ने पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संवाद सूत्र छजलैट क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चों की मां रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।

बताया गया है कि छजलैट क्षेत्र एक एक गांव में रहने वाली महिला चार बच्चों की मां है। उसका प्रेम-प्रसंग अपने रिश्ते के चचेरे ससुर से हो गया। फिर कुछ दिन पूर्व महिला अपनी एक छ साल की बेटी को लेकर रिश्ते के चचेरे प्रेमी ससुर के साथ फरार हो गई। जो की प्रेमी रिश्ते के ससुर के दो बच्चे है।