    मुरादाबाद में चार बच्चों की मां ससुर के साथ फरार, बेबस पति ने पुलिस से लगाई गुहार

    By Sanjay Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चों की मां अपने रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। महिला अपनी छह साल की बेटी को भी साथ ले गई है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संवाद सूत्र छजलैट क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चों की मां रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।

    बताया गया है कि छजलैट क्षेत्र एक एक गांव में रहने वाली महिला चार बच्चों की मां है। उसका प्रेम-प्रसंग अपने रिश्ते के चचेरे ससुर से हो गया। फिर कुछ दिन पूर्व महिला अपनी एक छ साल की बेटी को लेकर रिश्ते के चचेरे प्रेमी ससुर के साथ फरार हो गई। जो की प्रेमी रिश्ते के ससुर के दो बच्चे है।

    उसकी पत्नी की कुछ वर्षो पहले मौत हो चुकी है। मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई। लेकिन,पर अभी तक महिला के बारे में कुछ पता नहीं लगा है।

    महिला के पति व परिवार वालो ने पता लगने पर उसने पत्नी और आरोपी की काफी तलाश की मगर कोई पता नही लग पाया है। पीड़ित पति ने पुलिस से शुक्रवार को पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई है।