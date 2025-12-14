Language
    मुरादाबाद में शहर विधायक के भाई को पीटा, ज्वैलरी शॉप से लौटते वक्त किया हमला

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:45 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ज्वैलरी शॉप बंद कर घर लौट रहे भाजपा से नगर विधायक रितेश गुप्ता के भाई और सर्राफ अमित गुप्ता को कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने पीटकर घायल कर दिया।

    अमित गुप्ता के मुताबिक रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे ज्वैलरी शाप बंद कर घर लौटते समय वाहन हटाने को लेकर एक युवक से विवाद हो गया। इसके बाद अज्ञात युवक ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए।

    घटना की सूचना पर कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। शहर विधायक के भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात तक मारपीट के आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले में जांच के साथ कार्रवाई की जा रही है।