Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में गागन नदी किनारे अवैध निर्माण पर चला MDA का बुलडोजर, पुलिस बल रहा तैनात

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    गागन नदी के किनारों पर फैल रही अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत कॉलोनी निर्माण पर एमडीए ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। गागन नदी के आसपास तेजी से फैल रहे अवैध कब्जों और प्लाट बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के आदेश पर प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को समतल करा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गागन नदी के किनारों पर फैल रही अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत कॉलोनी निर्माण पर एमडीए ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। गागन नदी के आसपास तेजी से फैल रहे अवैध कब्जों और प्लाट बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के आदेश पर प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को समतल करा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजरौला क्षेत्र और मुरादाबाद–बरेली बाईपास पर कई स्थानों पर अवैध कॉलोनाइजरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कार्रवाई में पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की तैनाती के चलते पूरा अभियान बिना किसी विरोध के पूरा हुआ।

    एमडीए को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गागन नदी किनारे कई बीघा भूमि पर असामाजिक तत्वों और कुछ स्थानीय कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचे जा रहे थे। बुधवार सुबह परवर्तन सहायक अभियंता राजीव कुमार की टीम वहां पहुंची। गागन नदी किनारे हाजी जुबैर की अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला।

    गजरौला में कुमराला चौकी के पास शंकर चौहान और हरीश चौहान द्वारा लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। एमडीए कालोनी के पीछे 10 बीघा में जाहिद हुसैन की प्लाटिंग पर बुलडोजर चला है। प्राधिकरण सचिव पंकज वर्मा ने कहा कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।