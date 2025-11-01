मुरादाबाद में जल्द बजेगी गरीबों के घर शहनाई, CM सामूहिक विवाह योजना में एक-दूजे के होंगे 569 जोड़े

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में अब गरीब परिवारों के घरों में योगी सरकार के आशीर्वाद से शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुभ लग्न तिथियों के साथ प्रशासन ने इस साल 569 जोड़ों के विवाह कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इस बार पूरे कार्यक्रम को तकनीकी पारदर्शिता और सामाजिक गरिमा से जोड़ते हुए बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है। हर जोड़ा अब विवाह पंडाल में अंगूठा लगाकर प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराना है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुरादाबाद जनपद को 569 सामूहिक विवाहों का लक्ष्य मिला है।

निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने जिलाधिकारी को शुभ लग्न तिथियों पर समारोहपूर्वक आयोजन कराने के निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर स्थानीय त्योहार या नवरात्रि के शुभ अवसर पर भी विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रशासन ने सभी विकासखंडों को निर्देश दिया है कि वे आयोजन स्थलों को स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप सजाएं।

विवाह कार्यक्रमों में क्षेत्रीय कलाकारों के प्रदर्शन, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। संपूर्ण आयोजन की निगरानी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। खंड विकास अधिकारियों को स्थल निरीक्षण और जोड़ों के दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।

विवाह पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस बार बायोमेट्रिक तकनीक और पारदर्शिता के साथ यह योजना मुरादाबाद में सैकड़ों परिवारों के घरों में नई शुरुआत और उम्मीद की शहनाई बजाने जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 9,255 आवेदन लंबित मुरादाबाद में सामूहिक विवाह योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 9,255 आवेदन जांच प्रक्रिया में हैं। इनमें से कई आवेदन अधूरे या त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं।

ब्लाकवार स्थिति डिलारी: 1,851 आवेदन

मूंढापांडे 1,721

भगतपुर टांडा: 1,746

डींगरपुर: 1,456

ठाकुरद्वारा: 1,070

छजलैट: 537

बिलारी: 313

मुरादाबाद: 499

मुरादाबाद शहर क्षेत्र: 499 बायोमेट्रिक से बढ़ेगी पारदर्शिता इस बार समारोह पंडालों में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होगी। हर दूल्हा-दुल्हन को विवाह स्थल पर अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापन करना होगा।