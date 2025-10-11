'लकी' बनकर दोस्ती की, फिर दुष्कर्म; यूपी में अजहर ने पांच बच्चों संग महिला का कराया मतांतरण

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अजहर ने लकी बनकर भजन गायब की पत्नी से दोस्ती गाठ ली। महिला के घर आना-जाना शुरू किया। फिर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर मंतातरण पांच बच्चों समेत महिला का मंतारण करा दिया। भजन गायक को जब मामले का पता लगा तो उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 115(2), 352, 351(2), 123, 3, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5(1) प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में शिवसैनिकों ने बड़ी संख्या में मझोला थाने पहुंचकर मंतारण का विरोध जताया था।

दरअसल, यह मामला मझोला का है। भजन गायब के अनुसार, वह वृंदावन में रहकर भजन गाता है। उसकी पत्नी और पांच बच्चे मझोला क्षेत्र की कालोनी में रहते हैं। दो साल पहले अजहर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर लकी नाम से आइडी बनाकर उसकी पत्नी और बच्चों से संपर्क किया। इसके अलावा शाइस्ता परवीन और शाहीन भी गायक के परिवार के संपर्क में आइ।

आरोप है कि आरोपित अजहर उर्फ लकी ने उसके बेटे सरकारी नौकरी लगवाने, मकान, लैपटाप और मोबाइल दिलवाने का लालच दिया। गायक की गैर मौजूदगी में आरोपित अजहर उनके घर आ गया। उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया। होश में आने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपित ने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा।

इसी डर से महिला अपने बच्चों को पति से अलग करना चाहती है। भजन गायक के अनुसार, आरोपित ने डरा धमकाकर उसकी पत्नी और बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया। महिला और बच्चों ने पूजा करनी बंद कर दी। नमाज पढ़ने लगे हैं। आरोप है कि छह अक्टूबर 2025 की रात करीब दो बजे महिला अपने घर से 50 हजार रुपये और करीब डेढ़ लाख रुपये के जेवर और तीन बच्चों को साथ लेकर चली गई। आरोप है कि आरोपित अजहर उर्फ लक्की ने उसकी पत्नी और बच्चों को अपने कब्जे कर रखा था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।