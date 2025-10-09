Language
    आरटीओ कार्यालय में गुंडागर्दी करने वाला गिरफ्तार: तमंचा लेकर घुसे युवक ने फाड़े कागज, महिलाओं से अभद्रता

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    मुरादाबाद के संभागीय परिवहन विभाग में आलमगीर नामक एक युवक ने जमकर हंगामा किया। उसने कर्मचारियों से गाली-गलौज की, सरकारी कागजात फाड़े और तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर महिला कर्मियों से बदसलूकी करने का भी आरोप है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संभागीय परिवहन विभाग परिवहन के प्रवर्तन शाखा में मंगलवार को एक युवक ने जमकर हंगामा कर दिया। सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए आरोपित ने न सिर्फ कर्मचारियों से गाली-गलौच की, बल्कि अवैध रूप से कार्य कराने का दबाव बनाते हुए तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित का नाम आलमगीर है। वह डोमघर, थाना कुंदरकी का रहने वाला है।पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपित ने साथियों को बुलाकर किया हंगामा, सरकारी कागजात फाड़े

     

    मंगलवार को करीब शाम 4:50 बजे परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा में तैनात कनिष्ठ सहायक विवेक दुबे अपने कार्य पटल पर कार्य कर रहे थे। आरोप है कि तभी आलमगीर उनके कार्यालय में घुस आया और गैर वैधानिक कार्य कराने का दबाव बनाते हुए अभद्र भाषा में गाली-गलौच करने लगा। विवेक दुबे के अनुसार आरोपित ने उनके सामने रखे चालान, सीजर और न्यायालय से संबंधित कागजात फाड़ने शुरू कर दिए। जब उन्होंने विरोध किया तो आलमगीर ने जेब से तमंचा निकालकर जान से मारने की कोशिश की। इसे लेकर कार्यालय में हंगामा होने लगा।

     

    महिला कर्मियों से की अभद्रता, मझोला पुलिस ने दर्ज की है प्राथमिकी

     

    शोर सुनकर सभी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। आरोपित ने इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए रंगदारी मांगने का भी प्रयास किया। आरोपित के साथ उसके साथी भी थे। उसने तमंचे के बल पर कार्यालय में दहशत फैलाने की कोशिश की। कर्मचारियों ने मुख्य द्वार बंद कर आरोपित को कार्यालय के अंदर ही पकड़ लिया। इसके बाद आरोपित को परिवहन अधिकारी नरेंद्र सिंह छावड़ा और निरीक्षक (प्राविधिक) पवन कुमार सोनकर की उपस्थिति में पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपित आलमगीर को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    आए दिन अवैध दबाव बनाता था आरोपित

    आरटीओ कार्यालय के स्टाफ में मोहम्मद जाकिर, गौरव, मनोज कुमार, अनीश अहमद, कुमारी सुभांगी, सचिन श्रीवास्तव, सतेन्द्र कुमार, शशांक आदि ने बताया कि आरोपित आये दिन कार्यालय में आकर अवैध दबाव बनाता था और महिला कर्मियों से भी अभद्र व्यवहार करता था।

     

    प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, धमकी, रंगदारी मांगने, महिला कर्मियों से अभद्रता और अवैध असलहे के धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजे जाने की कार्रवाई हो रही है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक योगेश कुमार मलिक को सौंपी गई है।