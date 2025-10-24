मुरादाबाद में मदरसे की बेशर्म करतूत! एडमिशन के लिए मांगा छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के एक मदरसे मे छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। आरोप है कि मेडिकल कराके सर्टिफिकेट देने से मना करने पर छात्रा का नाम काट कर उसे टीसी थमा दी गई। उसकी फीस भी मदरसे ने हड़प ली। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी पाकबड़ा के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ती है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2024 में उन्होंने बेटी का मदरसे में सातवीं कक्षा में दाखिला कराया था। उस समय एडमिशन के नाम पर 35 हजार रुपये भी जमा करा लिए। इस साल बेटी ने सातवी ओएस कर ली और आठवीं में प्रवेश होना है।

छात्रा के पिता के अनुसार उनकी पत्नी को प्रयागराज में मायके में जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की दिक्कत को देखते हुए 16 जुलाई 2025 को बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची। आरोप है कि वहां मदरसा एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल ने बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल कराके वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी अंदर प्रवेश देंगे।