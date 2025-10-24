Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुरादाबाद में मदरसे की बेशर्म करतूत! एडमिशन के लिए मांगा छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    मुरादाबाद के एक मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला सामने आया है। सर्टिफिकेट न देने पर छात्रा को टीसी दे दी गई। छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मदरसे ने छात्रा की फीस भी हड़प ली। एसएसपी के आदेश पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के एक मदरसे मे छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। आरोप है कि मेडिकल कराके सर्टिफिकेट देने से मना करने पर छात्रा का नाम काट कर उसे टीसी थमा दी गई। उसकी फीस भी मदरसे ने हड़प ली। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी पाकबड़ा के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ती है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2024 में उन्होंने बेटी का मदरसे में सातवीं कक्षा में दाखिला कराया था। उस समय एडमिशन के नाम पर 35 हजार रुपये भी जमा करा लिए। इस साल बेटी ने सातवी ओएस कर ली और आठवीं में प्रवेश होना है।

    छात्रा के पिता के अनुसार उनकी पत्नी को प्रयागराज में मायके में जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की दिक्कत को देखते हुए 16 जुलाई 2025 को बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची। आरोप है कि वहां मदरसा एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल ने बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल कराके वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी अंदर प्रवेश देंगे।

    जब बेटी ने नाबालिग होने की बात कहते हुए मेडिकल कराने से मना किया तो मदरसे वाले भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। मदरसे ने टीसी काट कसर छात्रा की मां को थमा दिया और कहा कि दोबारा यहां मत आना। जिसके बाद कई बार मान मनौव्वल करने के बाद भी छात्रा को मदरसे में प्रवेश नहीं दिया गया। परेशान होकर छात्रा के पिता ने बीते 14 अक्तूबर को एसएसपी सतपाल अंतिल से शिकायत की। एसएसपी ने पाकबड़ा एसओ को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।