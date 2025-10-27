जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मदरसे की छात्रा अपने पिता के साथ सोमवार दोपहर को बयान दर्ज कराने पाकबड़ा थाने पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज कराए। इसके बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने भी छात्रा से पूरे मामले की जानकारी ली। छात्रा ने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने की बात बताई।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुक्रवार को ही छात्रा के पिता से फोन कर संपर्क किया था। उनसे छात्रा को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए थाने आने की बात कही थी।

उन्होंने शनिवार को आने की सहमति जताई, लेकिन जब नहीं पहुंचे तो पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ पहुंच गई थी, लेकिन छात्रा पुलिस के पहुंचने से पहले ही पिता के साथ प्रयागराज मां के पास चली गई। पुलिस वापस आई और फिर से संपर्क किया तो उन्होंने एक दो दिन में आने की बात कही थी।