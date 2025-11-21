मुरादाबाद में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। निर्यातक के घर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नरेंद्र सिंह को पैर में गोली लगने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।