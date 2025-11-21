मुरादाबाद में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली
मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में लूट का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम बाकी आरोपितों की तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। निर्यातक के घर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नरेंद्र सिंह को पैर में गोली लगने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लूट में अन्य आरोपित को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पूरी टीम बाकी आरोपितों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
