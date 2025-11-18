Language
    मुरादाबाद में केजीके कॉलेज में इतिहास विभाग के कक्ष की मुंडेर गिरी, बड़ा हादसा टला

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    मुरादाबाद के केजीके कॉलेज में इतिहास विभाग के कक्ष की मुंडेर गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कॉलेज की पुरानी और जर्जर इमारत की मरम्मत की आवश्यकता बताई जा रही है, जिस पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। केजीके कालेज में जर्जर कक्षों के गिरने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह इतिहास विभाग के कक्ष संख्या नौ के प्रथम तल की छत की मुंडेर अचानक गिर गई। ये कक्ष पहले से ही जर्जर अवस्था है। जिस समय मुंडेर गिरी तब कक्षा नहीं लग रही थी। उस समय विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंच रहे थे।

    गनीमत रही कि उस वक्त कक्ष के बाहर नीचे को भी था। इससे बाल-बाल बड़ा हादसा टल गया। इससे पूर्व कालेज में एलएलबी विभाग की जर्जर छत गिर चुकी है। पुस्तकालय विभाग का मलबा गिरता रहता है। इसको लेकर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने प्रबंधन काे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

    जवाब ना आने पर कई नोटिस जारी किये गए। मगर, सुधार नहीं हुआ जिसका खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं। इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुरेश चंद्र। ने बताया के किसी बंदर के मुंडेर पर कूदने से ये गिरी है। कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रबंधक को जानकारी दी गई है।