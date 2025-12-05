Language
    मुरादाबाद में दो पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले, एक इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    मुरादाबाद में एसएसपी ने भगतपुर इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार सिंह और गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को लाइन हाजिर किया है। दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एसएसपी ने भगतपुर इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार सिंह और गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। भगतपुर थाने में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में एसएसपी को कोर्ट ने तलब कर लिया था।

    इस मामले में इंस्पेक्टर की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने कार्रवाई की है। जबकि चौकी इंचार्ज काम में गंभीरता नहीं बरत रहे थे। शिकायत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।

    भगतपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी दंपती के बीच विवाद चल रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उन्होंने मुकदमे पर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी सतपाल अंतिल को तलब कर लिया था।

    इस मामले में इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार सिंह की कमी मानते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। इनके स्थान पर कोतवाली इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह को कमान सौंपी है।

    जबकि कोतवाली ठाकुरद्वारा के क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार को भेजा गया है। वहीं गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करके इनके स्थान पर अगवानपुर चौकी इंचार्ज सुनील राठी को तैनात किया है।