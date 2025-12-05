मुरादाबाद में दो पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले, एक इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एसएसपी ने भगतपुर इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार सिंह और गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। भगतपुर थाने में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में एसएसपी को कोर्ट ने तलब कर लिया था।

इस मामले में इंस्पेक्टर की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने कार्रवाई की है। जबकि चौकी इंचार्ज काम में गंभीरता नहीं बरत रहे थे। शिकायत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।

भगतपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी दंपती के बीच विवाद चल रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उन्होंने मुकदमे पर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी सतपाल अंतिल को तलब कर लिया था।