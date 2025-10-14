मुरादाबाद में अवैध खनन माफियाओं पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश
मुरादाबाद के गदीपुर में अवैध खनन की शिकायतों पर एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। राजस्व निरीक्षक अकबर अली ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि अरकान और उसके साथियों ने बिना अनुमति के मिट्टी का खनन किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। थाना क्षेत्र के गांव गदीपुर के जंगल में माफियाओं द्वारा अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सोमवार को एसडीएम विनय कुमार सिंह की संस्तुति पर राजस्व निरीक्षक अकबर अली की ओर से खनन के सरगना समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्राचार किया।
दरअसल अवैध खनन की प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी। थानांतर्गत गांव गदीपुर के जंगल मे बैगर स्वीकृति एवं अवैध ढंग से माफियाओं द्वारा मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा था। राजस्व निरीक्षक अकबर अली ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात ईधनपुर नगला निवासी अरकान ने गुलाम कादिर, राबिल हुसैन और राहिल हुसैन के साथ मिलकर अवैध तरीके से खनन किया।
घटनास्थल पर पहुंचकर फोटोग्राफी भी कराई गई। आरोपितों ने बिना अनुमति के दो स्थानों से मिट्टी का खनन किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही अवैध खनन में शामिल लोग अपने वाहनों के साथ फरार हो गए। राजस्व विभाग के निरीक्षक की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अवैध खनन में शामिल सरगनाओं की तलाश में जुटी है।
