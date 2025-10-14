मुरादाबाद में अवैध खनन माफियाओं पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। थाना क्षेत्र के गांव गदीपुर के जंगल में माफियाओं द्वारा अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सोमवार को एसडीएम विनय कुमार सिंह की संस्तुति पर राजस्व निरीक्षक अकबर अली की ओर से खनन के सरगना समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्राचार किया।

दरअसल अवैध खनन की प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी। थानांतर्गत गांव गदीपुर के जंगल मे बैगर स्वीकृति एवं अवैध ढंग से माफियाओं द्वारा मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा था। राजस्व निरीक्षक अकबर अली ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात ईधनपुर नगला निवासी अरकान ने गुलाम कादिर, राबिल हुसैन और राहिल हुसैन के साथ मिलकर अवैध तरीके से खनन किया।