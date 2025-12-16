मुरादाबाद के चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव में 80 हेक्टेयर भूमि पर रसूखदारों से छिनेगा अवैध कब्जा, पांच सदस्यीय टीम गठित 

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव में खाली पड़ी करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया। शिकायत पर प्रशासन की ओर से जांच कराई गई तब यह कहानी खुली जिसके बाद सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए पांच सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन जमीन कब्जे में लेगा।

दरअसल, चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव रामगंगा नदी से सटा हुआ है। यहां करीब 80 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो राजस्व अभिलेखों में बंजर व सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। इस भूमि के आस-पास बड़े पैमाने पर फार्म हाउस हैं जिनकी ओर से जमीन पर धीरे-धीरे करके कब्जा कर लिया गया।