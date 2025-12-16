Language
    मुरादाबाद के चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव में 80 हेक्टेयर भूमि पर रसूखदारों से छिनेगा अवैध कब्जा, पांच सदस्यीय टीम गठित 

    By Anuj Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    मुरादाबाद के मूंढापांडे क्षेत्र के चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव में खाली पड़ी करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया। शिकायत पर प्रशासन की ओर स

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

     

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव में खाली पड़ी करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया। शिकायत पर प्रशासन की ओर से जांच कराई गई तब यह कहानी खुली जिसके बाद सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए पांच सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन जमीन कब्जे में लेगा।

    दरअसल, चतरपुर नक्ताखेड़ा गांव रामगंगा नदी से सटा हुआ है। यहां करीब 80 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो राजस्व अभिलेखों में बंजर व सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। इस भूमि के आस-पास बड़े पैमाने पर फार्म हाउस हैं जिनकी ओर से जमीन पर धीरे-धीरे करके कब्जा कर लिया गया।

    सीधे तौर पर किसी की नजर ना पड़े, इसलिए इस जमीन पर पेड़-पौधे लगाकर हरियाली कर ली गई। मगर, जांच में खेल सामने आ गया। एसडीएम सदर डा. राम मोहन मीणा ने बताया कि जांच में करीब 80 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला है। जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है।