मुरादाबाद के आशियाना में बैंक्वेट हाल पर चला बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग ध्वस्त; MDA की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शनिवार को अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण के खिलाफ तीन स्थानों पर प्रवर्तन अभियान चलाया। आशियाना फेस-एक में अवैध तरीके से बनाए गए बैक्वेंट हाल पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा दो स्थानों पर 11 बीघा भूमि पर हाे रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध रूप से बन रहे बैंक्वेट हाल का निर्माण भी रोक दिया गया।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पहली कार्रवाई जोन-दो, सब ज़ोन-11 अमीरी हाजी और नाविल के यहां की गई। टीम ने यहां लगभग तीन बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। यह भूमि जामा मस्जिद रोड, ताजपुर माफी क्षेत्र में है। टीम ने मौके पर जाकर सभी चिह्नित भूखंडों को समतल कर दिया और लोगों को चेताया कि योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनधिकृत कालोनी विकसित करना कानूनन अपराध है।

दूसरी बड़ी कार्रवाई के तहत जाकिर प्रधान और इमरान की भूमि पर की गई, जो थाना कटघर के अंतर्गत रसूलपुर नगला खानपुर, जामा मस्जिद रोड पर स्थित है। यहां करीब आठ बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर भूखंडों का विभाजन किया जा रहा था। एमडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध चिन्हित सीमाओं को ध्वस्त किया।

तीसरी कार्रवाई में एमडीए ने जोन-दो, सब-जोन-पांच के अंतर्गत शिखर और अमित कुमार सिंह द्वारा निर्मित हो रहे अवैध बैंक्वेट हाल को ध्वस्त किया। यह निर्माण सिविल लाइंस स्थित आशियाना फेस-एक में चल रहा था। एमडीए की टीम ने स्थल पर पहुंचकर पाया कि यह निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से कार्य रोकते हुए ध्वस्तीकरण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।