Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद के आशियाना में बैंक्वेट हाल पर चला बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग ध्वस्त; MDA की बड़ी कार्रवाई

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आशियाना फेस-एक में एक बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, दो अन्य स्थानों पर 11 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शनिवार को अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण के खिलाफ तीन स्थानों पर प्रवर्तन अभियान चलाया। आशियाना फेस-एक में अवैध तरीके से बनाए गए बैक्वेंट हाल पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा दो स्थानों पर 11 बीघा भूमि पर हाे रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध रूप से बन रहे बैंक्वेट हाल का निर्माण भी रोक दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पहली कार्रवाई जोन-दो, सब ज़ोन-11 अमीरी हाजी और नाविल के यहां की गई। टीम ने यहां लगभग तीन बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। यह भूमि जामा मस्जिद रोड, ताजपुर माफी क्षेत्र में है। टीम ने मौके पर जाकर सभी चिह्नित भूखंडों को समतल कर दिया और लोगों को चेताया कि योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनधिकृत कालोनी विकसित करना कानूनन अपराध है।

    दूसरी बड़ी कार्रवाई के तहत जाकिर प्रधान और इमरान की भूमि पर की गई, जो थाना कटघर के अंतर्गत रसूलपुर नगला खानपुर, जामा मस्जिद रोड पर स्थित है। यहां करीब आठ बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर भूखंडों का विभाजन किया जा रहा था। एमडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध चिन्हित सीमाओं को ध्वस्त किया।

    तीसरी कार्रवाई में एमडीए ने जोन-दो, सब-जोन-पांच के अंतर्गत शिखर और अमित कुमार सिंह द्वारा निर्मित हो रहे अवैध बैंक्वेट हाल को ध्वस्त किया। यह निर्माण सिविल लाइंस स्थित आशियाना फेस-एक में चल रहा था। एमडीए की टीम ने स्थल पर पहुंचकर पाया कि यह निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से कार्य रोकते हुए ध्वस्तीकरण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

    एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और भू-विकास पर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई गई है। शहरी विकास की प्रक्रिया को कानूनी और सुव्यवस्थित रखने के लिए अवैध प्लाटिंग या बिना मानचित्र निर्माण को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे प्रकरणों पर नियमित प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।