मुरादाबाद में नाली-चकरोड की जमीन पर भेज दिया गोशाला का प्रस्ताव, ईओ से जवाब तलब
मुरादाबाद के पाकबड़ा में नाली-चकरोड की जमीन पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके लिए बजट भी मंजूर हो गया। निर्माण के समय अड़चन आने पर नगर पंचाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा में नाली-चकरोड की जमीन पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। हैरानी यह कि शासन स्तर से इसके लिए बजट भी मंजूर हो गया और 16 लाख रुपये जारी भी हो गए।
मगर, निर्माण के समय अड़चन आई, तब असल कहानी सामने आई। नगर पंचायत पाकबड़ा के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) की लापरवाही उजागर हुई। जिस पर एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने उनसे जवाब तलब किया है।
मामला 2019 का है। नगर पंचायत पाकबड़ा में गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। तत्कालीन डीएम ने संबंधित प्रस्ताव लौटा दिया था। जिसमें तर्क दिया गया कि जिस जमीन पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वह जमीन नाली चकरोड में दर्ज है।
ऐसे में दूसरी जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। बावजूद ईओ की ओर से दोबारा उसी जमीन का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया और वह आगे बढ़ गया। इसी के बाद प्रस्ताव के आधार पर शासन स्तर से गोशाला के लिए बजट भी मंजूर हो गया।
साल 2021 में 16 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी हो गई लेकिन, काम नहीं शुरू हुआ। जिसमें फिर प्रस्ताव की खामी उजागर हुई। एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि ईओ से जवाब तलब किया गया। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
