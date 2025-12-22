मुरादाबाद में नाली-चकरोड की जमीन पर भेज दिया गोशाला का प्रस्ताव, ईओ से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा में नाली-चकरोड की जमीन पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। हैरानी यह कि शासन स्तर से इसके लिए बजट भी मंजूर हो गया और 16 लाख रुपये जारी भी हो गए।

मगर, निर्माण के समय अड़चन आई, तब असल कहानी सामने आई। नगर पंचायत पाकबड़ा के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) की लापरवाही उजागर हुई। जिस पर एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने उनसे जवाब तलब किया है।

मामला 2019 का है। नगर पंचायत पाकबड़ा में गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। तत्कालीन डीएम ने संबंधित प्रस्ताव लौटा दिया था। जिसमें तर्क दिया गया कि जिस जमीन पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वह जमीन नाली चकरोड में दर्ज है।