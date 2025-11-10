Language
    Moradabad Fire News: पानी गर्म करने के लिए जलाई माचिस, अचानक गैस में लग गई आग; घर में मची अफरातफरी

    By SACHIN CHOUDHARYEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    गैस रिसाव के कारण एक सिलेंडर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    सिलेंडर लीकेज होने आग लगने पर बुझाते फायर कर्मी।

    सचिन चौधरी, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर में आग लग गई। इससे अफरा-तफरी मच गई। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से रसोई का सामान जल गया। इस्लामनगर धीमरी रोड निवासी रिजवान की रसोई में लगे सिलेंडर में लीकेज हो गई।

    रविवार की देर रात उनकी पत्नी ने पानी गर्म करने के लिए जैसे ही गैस जलाने के लिए माचिस जलाई तो सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर धू-धू कर जलने लगे। इससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर दमकल कर्मी पहुंच गए। उन्होंने आग पर काबू पाया। आग से राशन, मसाला और बर्तन जल गए।

     

     