मुरादाबाद में रेस्टोरेंट में आग से झुलसे सभी 10 लोगों की हालत में सुधार, अस्पताल से डिस्चार्ज
मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से घायल हुए दस लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बारात में हो रही आतिशबाजी से रसोई में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। इस घटना में रेस्टोरेंट मालिक की मां की मृत्यु हो गई थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन के सामने रविवार रात हुए भीषण अग्निकांड में झुलसे दस लोगों की हालत में सुधार है। सभी को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी का जिला अस्पताल में उपचार चला। उधर अभी तक इस मामले की पुलिस को शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।
शहर के प्रदीप श्रीवास्तव ने अपनी बेटी परी के नाम से तीन मंजिला रेस्टोरेंट चलाते हैं। वहीं परिवार भी इसी में रहता हैं। रविवार की रात करीब नौ बजे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद परिवार तीसरी मंजिल पर था। पड़ोस के बैंक्वेट हाल में कटघर निवासी जाकिर आयरन की बरात चढ़ रही थी।
बता रहे कि बरात में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी मकान की तीसरी मंजिल पर बनी रसोई में जा गिरी। यहां गैस सिलिंडर ने आग पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में आग पूरे मकान में फैल गई। इससे रेस्टोरेंट मालिक की मां मायादेवी की मृत्यु हो गई थी। जबकि प्रदीप श्रीवास्तव, पत्नी शिवानी सक्सेना, बच्चे परी, वैभव, बहन साधना, बहनोई सचिन भटनागर, पिता जयप्रकाश, भांजे शौर्य, अभिनव और वंश झुलस गए थे।
सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उनका पूरी रात उपचार चला। हालत में सुधार होने के बाद सभी को सोमवार को सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक शिकायती पत्र नहीं मिला है। शिकायती पत्र मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
