Moradabad Encounter: 'टिड्डा' और दीनू ने खुद ही पुलिस को दे दिया था सुराग, एक गलती से मिट्टी में मिल गए बदमाश
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दोनों बदमाशों का मुरादाबाद आने का इनपुट दोपहर में ही मिल गया था। बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल से ही सुराग मिल गया था। मेरठ एसटीएफ से जैसे ही मुरादाबाद पुलिस को इनपुट मिला तो हाजी जफर अली के घर पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हाईवे पर पुलिस नजर रखी हुई थी, लेकिन दोनों बदमाश किसी प्राइवेट वाहन या फिर रोडवेज बस में सवार होकर मुरादाबाद पहुंचे।
जब शाम चार बजे कार चोरी की जानकारी मिली तो पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों बदमाश जिले में है। इसके बाद जगह-जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। इस बीच फिर फोन का इस्तेमाल हुआ और बदमाशों की सटीक लोकेशन मिल गई। दोनों ने फिर दुस्साहस किया, मगर अबकी बार उन्हें यह महंगा पड़ गए। दोनों मिट्टी में मिल गए।
दोपहर करीब 12 बजे एसटीएफ की टीम मुरादाबाद आ गई थी। मुरादाबाद पुलिस को भी दोनों बदमाशों की तलाश थी। ऐसे में एसएसपी ने जिले के सभी सीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर दी। खुद भी एसटीएफ टीम के साथ सड़क पर उतर गए। जगह-जगह बदमाशों की तलाश चल रही थी। इसी बीच पुलिस शाम चार बजे पुलिस को सूचना मिली कि रामगंगा पुल के पास एक कार चोरी कर ली गई है।
पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों को भी मामले की सूचना दी गई। पुलिस की तीन टीमों को तुरंत लगा दिया। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस को अंदेशा हो गया कि कार मेरठ के बदमाशों ने ही चोरी की है। ऐसे में हाईवे पर भी चेकिंग शुरू कर दी गई। बदमाशों को भी यह अंदेशा था कि पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही होगी।
ऐसे में यह दोनों शहर के अंदर से होते हुए जामा मस्जिद पुल से होते हुए निकलने की फिराक में थे, लेकिन उस तरफ एसटीएफ और एसएसपी सतपाल अंतिल अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। दोनों बदमाशों को देख पुलिस और एसटीएफ की टीम ने घेर कर ढेर कर दिया। बताया जाता है कि दोनों बदमाश जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे थे वह नंबर एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस को मिल गए थे। एसटीएफ टीम ने दोपहर में लोकेशन निकाली तो मुरादाबाद की मिली। उसके बाद से ही दोनों टीमें अलर्ट हो गई थी।
बदमाशों ने किए 20 से अधिक राउंड फायर
पुलिस के अनुसार जब एसटीएफ और पुलिस की टीम ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी की तो उसके तुरंत बाद बदमाशों की तरफ से करीब दस राउंड फायर किए। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग रोक दी। पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने के लिए कहा तो फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जैसे ही बदमाशों के द्वारा दोबारा से फायरिंग की गई तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश तो तीन तो दूसरे को दो गोली लगी। गोली लगने के बाद बदमाशों ने मुंह से निकला मर गए तो पुलिस को अंदेशा हो गया कि दोनों को गोली लग गई। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया।
