दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, शादी के बाद से ही मांग रहा था बुलेट

मुरादाबाद के मूढापांडे इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी गुलफ्शा की हत्या के आरोप में पति इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता नुसरत अली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बुलेट की मांग कर रहे थे जिसके चलते गुलफ्शा की हत्या कर दी गई।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। भगतपुर क्षेत्र के मिलक गंजों वाली निवासी नुसरत अली ने मूंढापांडे पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि बेटी गुलफ्शा की शादी 12 जून 2025 में मूंढापांडे के सहेरिया निवासी इरफान के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुरालियों ने बुलेट की मांग शुरू कर दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

26 सितंबर 2025 को पिता के साथ गुलफ्शा मायके आई थी। वह गुमसुम रहने पर मां शमीम जहां ने समझा कर पूछताछ की तो उसने बताया कि ससुराल वाले बुलेट बाइक मांग रहे हैं। पिता समझाकर 27 सितंबर को बेटी को ससुराल छोड़ आया था।