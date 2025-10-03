दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, शादी के बाद से ही मांग रहा था बुलेट
मुरादाबाद के मूढापांडे इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी गुलफ्शा की हत्या के आरोप में पति इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता नुसरत अली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बुलेट की मांग कर रहे थे जिसके चलते गुलफ्शा की हत्या कर दी गई।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
भगतपुर क्षेत्र के मिलक गंजों वाली निवासी नुसरत अली ने मूंढापांडे पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि बेटी गुलफ्शा की शादी 12 जून 2025 में मूंढापांडे के सहेरिया निवासी इरफान के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुरालियों ने बुलेट की मांग शुरू कर दी थी।
26 सितंबर 2025 को पिता के साथ गुलफ्शा मायके आई थी। वह गुमसुम रहने पर मां शमीम जहां ने समझा कर पूछताछ की तो उसने बताया कि ससुराल वाले बुलेट बाइक मांग रहे हैं। पिता समझाकर 27 सितंबर को बेटी को ससुराल छोड़ आया था।
ससुर मुनाजिर ने 29 सितंबर की रात तीन बजे फोन कर बताया कि गुलफ्शा की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर मायके वाले सहेरिया गांव पहुंचे तो देखा कि गुलफ्शा चारपाई पर मृत पड़ी थी।
इस मामले में पुलिस ने नुसरत के शिकायती पत्र पर पति इरफान, सास शमीम जहां, ससुर मुनाजिर, देवर रिहान के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि गुरुवार को आरोपित इरफान निवासी सहेरिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया।
