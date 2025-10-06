कमरे में बंद कर पीटा, गर्भपात कराया; दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकालने वाले पति पर FIR

मुरादाबाद के कांठ थाने में दहेज के लिए विवाहिता को पीटने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता मिताली की शादी 9 अक्टूबर 2024 को रविंद्र से हुई थी। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज में 12 लाख देने के बावजूद उसे प्रताड़ित किया गलत दवा देकर गर्भपात कराया और फिर कमरे में बंद कर पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकालने का मामला कांठ थाने में आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। ग्राम पट्टी मोढा निवासी मिताली पुत्री जयपाल सिंह की शादी 9 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के हरिद्वार के थाना सिडकुल के ब्रह्मापुरी निवासी रविंद्र पुत्र स्वर्गीय मुरारी लाल के साथ हुई थी।

पिता ने नकदी, जेवर मिलाकर 12 लाख का दहेज दिया। जब वह गर्भवती हुई तो पति रविंद्र, ‚जेठ नितिन, ‚राजेंद्र ‚जेठानी रीता, फुफेरे जेठ सुभाष, ‚नरेश,‚ फुफेरी सास मुनेश देवी ने बुखार आने पर गलत दवा दे दी। जिससे ढाई माह में गर्भपात हो गया।