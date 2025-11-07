नहीं पहुंचेगा कोरियर, 10 रुपये और जमा करने होंगे... कहकर डॉक्टर के खाते से उड़ाए 55 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगों ने अब ठगी का एक और नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। पोस्ट आफिस या कोरियर कंपनी का कर्मचारी बनकर वे लोगों को काल करते हैं और कहते हैं कि उनके भेजे गए पार्सल या कोरियर में कुछ रुपये कम जमा हुए हैं।

इसी बहाने वह लोगों से ओटीपी लेकर खातों से बड़ी रकम उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में सामने आया है। एक डाक्टर द्वारा भेजे गए कोरियर की फीस में दस रुपये कम जमा करने की बात कहकर 55 हजार रुपये ठग लिए।

सिविल लाइंस निवासी एक डाक्टर ने हाल ही में दिल्ली के लिए एक कोरियर भेजा था। दो दिन बाद डॉक्टर के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को पोस्ट आफिस का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका कोरियर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उन्होंने दस रुपये कम जमा किए हैं।

ठग ने कहा कि यदि वे तुरंत दस रुपये का भुगतान कर देंगे तो पार्सल पहुंच जाएगा। दस रुपये की मामूली रकम सुनकर डाक्टर को कोई शक नहीं हुआ। फोन करने वाले ने उन्हें एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। लिंक खोलने पर उस पर इंडिया पोस्ट का लोगो और पोस्ट आफिस का नाम दिखाई दिया।

विश्वास करके डाक्टर ने लिंक खोला और मांगे गए ओटीपी को साझा कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद उनके बैंक खाते से 55 हजार रुपये कट गए। जब उन्होंने बैंक और पोस्ट आफिस से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि यह एक ठगी का मामला था।