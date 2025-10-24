Language
    यूपी के इस जिले में साइबर अपराध चरम पर, एक साल में 900 करोड़ की हुई ठगी

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:07 PM (IST)

    मुरादाबाद में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ ठगों ने एक साल में लगभग नौ करोड़ रुपये की ठगी की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को तीन करोड़ रुपये वापस दिलाए हैं। साइबर सेल और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ठगी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और लोग अब ठगी की सूचना तुरंत पुलिस को दे रहे हैं, जिससे रिकवरी में मदद मिल रही है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगी के बढ़ते मामले पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। एक साल में करीब नौ करोड़ रुपये साइबर ठगों ने पार कर दिए। बीते चार माह में पुलिस ठगी के शिकार लोगों को करीब तीन करोड़ रुपये वापस करा चुकी है। यह रकम उन लोगों की है, जिनके साथ आनलाइन ठगी की घटनाएं हुई थीं।

    मुरादाबाद जिले में इस वर्ष अब तक लगभग नौ करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ठगी के मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने से सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए जिला साइबर सेल और थानों में विशेष टीमें गठित की गई है।

    एक माह में सात साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का दावा है कि साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और जागरूकता अभियानों के चलते ठगी के मामलों में कमी आ रही है। अब तक साइबर थाने में ठगी के करीब 17 मामले दर्ज हुए है।

    इस साल अब तक करीब नौ करोड़ रुपये की ठगी हुई है। अब तक तीन करोड़ रुपये ठगी के वापस करा दिए। बाकी रुपये वापस कराने के प्रयास किया जा रहा है। अब लोग सक्रिय हुए है। ठगी के बाद पुलिस को सूचना दे रहे हैं। इसी के चलते ठगी के रुपये वापस कराए जा रहे हैं।
    मनोज परमार, प्रभारी साइबर थाना