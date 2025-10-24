यूपी के इस जिले में साइबर अपराध चरम पर, एक साल में 900 करोड़ की हुई ठगी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगी के बढ़ते मामले पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। एक साल में करीब नौ करोड़ रुपये साइबर ठगों ने पार कर दिए। बीते चार माह में पुलिस ठगी के शिकार लोगों को करीब तीन करोड़ रुपये वापस करा चुकी है। यह रकम उन लोगों की है, जिनके साथ आनलाइन ठगी की घटनाएं हुई थीं।

मुरादाबाद जिले में इस वर्ष अब तक लगभग नौ करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ठगी के मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने से सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए जिला साइबर सेल और थानों में विशेष टीमें गठित की गई है।

एक माह में सात साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का दावा है कि साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और जागरूकता अभियानों के चलते ठगी के मामलों में कमी आ रही है। अब तक साइबर थाने में ठगी के करीब 17 मामले दर्ज हुए है।