मुरादाबाद: कटघर क्षेत्र में गोकशी, पुल के पास मिला गोवंशीय पशु का अवशेष

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में गोकशी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक मूंढापांडे क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम देने वाले गोकशों ने अब कटघर क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार की देर शाम कटघर क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास कुछ लोगों ने गोवंशीय पशु के अवशेष देखे तो आक्रोश फैल गया। सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक बार गो-तस्कर सक्रिय हो गए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने अवशेषों को दबवाकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। क्षेत्र के रामगंगा पुल के नीचे शनिवार की शाम कुछ लोगों ने गोवंशीय पशुओं के अवशेष पड़े देखे। अवशेष देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सभी अवशेषों को गड्ढ़ा खुदवाकर दबवा दिया।

साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में पुलिस को कोई नहीं दिखा। पुलिस का मानना है कि कही दूसरे स्थान पर गोवंशीय पशु का वध करके अवशेष पुल के ऊपर से रामगंगा में फेंके गए है। एसपी सिटी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

अवशेष की सूचना देने वाले हिंदू नेता पर पुलिस को शक पांच दिन पहले मूंढापांडे क्षेत्र के विधायक रामवीर सिंह ठाकुर के गांव के पास मिले गोवंशीय पशुओं अवशेष मिलने की सूचना देने वाले हिंदू नेता की भूमिका को पुलिस संदिग्ध मानते हुए जांच करने में जुट गई है। सूचना देने वाला हिंदू नेता संभल से गोकशी के मामले में जेल जा चुका है। ऐसे में पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है।

विधायक के गांव दौलारी के जंगल में चार नवंबर को गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। सूचना देने वाला अपने आप को हिंदू नेता कहने वाला था जो पहले संभल से गोकशी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।