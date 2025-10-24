मुरादाबाद में दो व्यापारियों ने माल पर किया दावा, अब कोर्ट तय करेगा... 50 लाख की सुपारी-तंबाकू लदा ट्रक किसका?

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एक अक्टूबर को दलपतपुर से 50 लाख की सुपारी-तंबाकू से भरे ट्रक बरामदगी मामले में नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले में दो दावेदारों ने माल को अपना बताते हुए न्यायालय में वाद दायर किया है।

ऐसे में अब कोर्ट को तय करना है कि 50 लाख की सुपारी-तंबाकू से भरा ट्रक किसका है। वहीं माल का स्वामित्व तय होने के बाद राज्यकर विभाग की कार्रवाई शुरू होगी। दोनों व्यापारी दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। दरअसल, कर्नाटक से दिल्ली जा रहे ट्रक में करीब 50 लाख रुपये की सुपारी-तंबाकू भरा था।

12 सितंबर के बाद ट्रक की लोकेशन नहीं मिलने पर सुपारी स्वामियों ने पुलिस से संपर्क किया। जांच के बाद मूंढापांडे पुलिस ने एक अक्टूबर को दलपतपुर के एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में सुपारी भरी थी। उसी ट्रक में सुपारी-तंबाकू को भरवाया गया।

मूंढापांडे इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने मामले में टैक्स चोरी की आशंका जताते हुए राज्यकर विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड टू आरए सेठ से संपर्क कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। चेकिंग में ट्रक का कोई ई-वेबिल मिला था न ही माल से संबंधित पत्र। इस माल के दो दावेदार जरूर खड़े हो गए थे। जो अपना-अपना माल बताते रहे। इसके बाद व्यापारियों ने पुलिस और राज्यकर विभाग की टीम से संपर्क न करके न्यायालय में वाद दायर कर दिया। अब न्यायालय साक्ष्य के हिसाब से स्वामित्व तय करेगा।