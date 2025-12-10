संवाद सूत्र, मैनाठेर। तीन दिन पहले ईख के खेत में मिले महिला के कंकाल के अवशेषों की पहचान स्वजन ने फिरोज जहां के रूप में की है। पुलिस ने उनके पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।

रविवार को मसेबी खास के जंगल में जरार निवासी मझौली थाना कुंदरकी के ईख के खेत में एक अज्ञात महिला का कंकाल मिला था। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मैनाठेर पुलिस अज्ञात कंकाल की छानबीन में जुट गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने थाने में गुमशुदगी की सभी रिपोर्टों की जांच की, जिसके बाद अज्ञात महिला के कंकाल की पहचान फिरोज जहां, पत्नी महफूज (40 वर्ष), निवासी ग्राम असालत नगर बघा के रूप में हुई। मृतक महिला दो माह पहले अपने घर से दवाई लेने के लिए डींगरपुर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जिसे पुलिस ने बीस दिन बाद दर्ज किया।