खेत में मिले महिला के कंकाल मामले में पुलिस को मिले सुराग, जल्द होगा पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खेत में मिले महिला के कंकाल के मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले का पर्दाफाश क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मैनाठेर। तीन दिन पहले ईख के खेत में मिले महिला के कंकाल के अवशेषों की पहचान स्वजन ने फिरोज जहां के रूप में की है। पुलिस ने उनके पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।
रविवार को मसेबी खास के जंगल में जरार निवासी मझौली थाना कुंदरकी के ईख के खेत में एक अज्ञात महिला का कंकाल मिला था। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मैनाठेर पुलिस अज्ञात कंकाल की छानबीन में जुट गई थी।
पुलिस ने थाने में गुमशुदगी की सभी रिपोर्टों की जांच की, जिसके बाद अज्ञात महिला के कंकाल की पहचान फिरोज जहां, पत्नी महफूज (40 वर्ष), निवासी ग्राम असालत नगर बघा के रूप में हुई। मृतक महिला दो माह पहले अपने घर से दवाई लेने के लिए डींगरपुर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जिसे पुलिस ने बीस दिन बाद दर्ज किया।
महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। महिला के फोन की कॉल डिटेल से पता चला है कि गांव के कुछ लोगों और सैफनी रामपुर क्षेत्र के एक युवक के साथ उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। परिवार वालों को उन लोगों पर शक है, और पुलिस भी उनकी कॉल डिटेल की जांच कर रही है। जानकारों का मानना है कि हत्या का मामला जल्द ही खुलासा होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।