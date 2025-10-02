Language
    शादी की तैयारियों में जुटे थे घरवाले, गहने-पैसे और लड़की को लेकर फरार हुआ लड़का

    By Sanjay Yadav Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में एक युवक युवती को बहला-फुसलाकर ले गया। युवती के परिजन उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे और 4 अक्टूबर को शादी होनी थी। पुलिस ने आरोपी देवानंद गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के घर में शादी के लिए नकदी और गहने भी रखे हुए थे।

    आभूषण और नकदी सहित युवती को साथ ले गया युवक। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, कांठ । थाना क्षेत्र में स्वजन युवती की शादी की तैयारी में लगे थे। लगन से पहले ही युवक युवती को बहला फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    लड़की की होने वाली थी शादी

    छजलैट क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 26 वर्षीय पुत्री की शादी एक गांव में 4 अक्टूबर को तय की थी, 3 अक्टूबर को लगन का कार्यक्रम होना तय था। शादी की तैयारी चल रही थी, उसके घर में नकदी व सोने चांदी के आभूषण रखे थे।

    आरोप है कि मंगलवार रात देवानंद गौतम ग्राम लदावली युवती को बहला फुसला कर साथ ले गया है। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।