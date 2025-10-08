Language
    अवैध खनन करने वालों पर अब कसेगा शिकंजा, टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम किया स्थापित

    By Anuj Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    मुरादाबाद में अवैध खनन की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अवैध खनन करते पाए जाने पर प्राथमिकी और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुमति धारकों के लिए खनन का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

    अवैध खनन करने वालों पर कसेगा शिकंजा, टास्क फोर्स गठित। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । अवैध खनन की बढ़ती शिकायतों पर अंकुश के लिए टास्क फोर्स गठन के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां एक शिकायत पर गठित टीमें कार्रवाई करेंगी। अवैध खनन करते, ले जाते पकड़े जाने पर प्राथमिकी के साथ गुंडा एक्ट तक की कार्रवाई की जाएगी। बारिश के बाद अक्टूबर माह से मिट्टी खनन एवं परिवहन की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं जिस पर कई बार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

    ये हैं टीम के सदस्य

    एसडीएम बिलारी के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी, राजस्व निरीक्षक बिलारी व लेखपाल क्षेत्र बिलारी हैं। टीम प्रभारी अंकित गिरी, तहसीलदार बिलारी के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना कुन्दरकी, सोनकपुर, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल हैं। टीम प्रभारी विजय कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार श्योंडारा के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना मैनाठेर, पाकबड़ा, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल हैं।

    अनुमति धारक सुबह छह से शाम छह बजे तक ही खनन व परिवहन की गतिविधियां कर सकते है। अवैध खनन से संबंधित शिकायत एसडीएम बिलारी के नंबर 9454416874, तहसीलदार बिलारी 9454416876, सीओ बिलारी 9454401544, प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी 9454404034, प्रभारी निरीक्षक थाना कुन्दरकी 9454404045, प्रभारी निरीक्षक थाना मैनाठेर 9454404049, प्रभारी निरीक्षक थाना सोनकपुर 9454404041 एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पाकबड़ा 9454404054 के संबंधित नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही अवैध खनन नियंत्रण कन्ट्रोल रूम के नंबर 7452857328 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।