    शादी से लौट रही मौसी-भांजी को युवकों ने छेड़ा, विरोध करने पर की ये गंदी हरकत

    By sachin choudhary Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में शादी से लौट रही मौसी और भांजी के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे एक महिला घायल हो गई। शोर सुनकर लोगों के आने पर आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मौसी भांजी से की छेड़छाड़, विरोध पर किया हमला। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । मझोला क्षेत्र में शनिवार देर रात शादी से वापस लौट रही मौसी भांजी को दो युवकों ने घेर लिया। दोनों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मौसी भांजी ने दोनों आरोपितों का विरोध किया तो मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया।

    इससे एक घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपित धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने एक को नामजद करते हुए दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार रात वह अपनी भांजी को साथ लेकर एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब दो बजे शादी समारोह से घर लौट रही थीं।

    धारदार हथियार से किया हमला

    इसी दौरान रास्ते में मझोला के कांशीराम नगर निवासी सुहेल और उसका साथी मिल गए। उन्होंने महिला और उसकी भांजी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला और उसकी भांजी ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपित सुहेल ने महिला के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया जबकि दूसरे आरोपित ने ईंट से महिला से सिर पर हमला किया। जिसमें महिला घायल हो गई।

    भांजी के शोर मचाने पर लोग आए तो आरोपित भाग गए। सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।