त्योहारी धमाका लेकर आया एमडीए, दिवाली से पहले 700 घरों की सौगात! देखें कीमत और कैसे होगी खरीदारी?

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने त्योहारी सीजन में 700 से अधिक घरों की पेशकश की है जिसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी और एमएमआईजी श्रेणियों के आवास शामिल हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है जिसमें कई आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 31 मार्च 2026 तक किया जा सकता है और संपत्ति मूल्य का 5% जमा करना होगा। एमडीए का उद्देश्य किफायती आवास प्रदान करना है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारी सीजन में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने हाउसिंग योजनाओं की नई सूची जारी कर दी है। इस बार लगभग 700 से अधिक भवन बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एलआईजी (निम्न आय वर्ग) और एमएमआईजी (मध्यम आय वर्ग) श्रेणी के आवास शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमडीए ने इसे त्रैमासिक संपत्ति चयन योजना का हिस्सा बताया है और इसे फेस्टिव ऑफर्स के तहत बेचने के लिए बुकिंग खोली है, जिससे खरीदारों को रियायत और आसान भुगतान की सुविधा मिल सके। पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगा घर एमडीए की सूची में अरावली एन्कलेव, अलकनंदा एन्कलेव, विंध्याचल एन्कलेव, समृद्धि विहार, कबीर नगर और कांशीराम नगर सहित करीब 10 हाउसिंग योजनाओं के मकान शामिल हैं। सबसे ज्यादा 187 भवन अमृत कुंज एकता विहार (दक्षिणी) में उपलब्ध हैं। इसके अलावा नया मुरादाबाद सेक्टर-16 और दिल्ली रोड, रामपुर रोड के आसपास भी मकान उपलब्ध हैं।

एमडीए के अनुसार सभी मकान प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त के आधार पर उपलब्ध होंगे, यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मकानों के दाम स्थिर हैं। इसलिए त्योहारी सीजन में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। दिल्ली रोड, रामपुर रोड और नया मुरादाबाद सेक्टर-16 व्यवसायिक और आवासीय दृष्टि से आकर्षक हैं।

ऑनलाइन कराएं घर खरीदने को पंजीकरण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से लोगों को सुरक्षित, किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। साथ ही त्योहारी सीजन में खरीदारी को आसान बनाने के लिए भुगतान में लचीलापन और रियायतों की सुविधा दी गई है। त्योहारी सीजन में मुरादाबाद में करीब 700 भवन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमएमआईजी वर्ग के मकान क्षेत्रफल और कीमत के हिसाब से विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं।

कीमत और क्षेत्रफल ईडब्ल्यूएस मकान: क्षेत्रफल 28.32 से 75.44 वर्ग मीटर, कीमत 4.31 लाख से 25.93 लाख रुपये।

एलआईजी मकान: क्षेत्रफल 36 से 100 वर्ग मीटर, कीमत 15.75 लाख से 31.83 लाख रुपये।

एमएमआईजी मकान: क्षेत्रफल 51 से 100 वर्ग मीटर, कीमत 23.45 लाख से 29.37 लाख रुपये।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर पसंद का मिलेगा मकान इच्छुक खरीदार www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण 31 मार्च 2026 तक कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय संपत्ति मूल्य का पांच प्रतिशत आनलाइन जमा करना होगा। संपत्ती अधिकारी पूरन कुमार का कहना है कि इस बार फेस्टिव ऑफर्स के तहत मकान खरीदने वालों को विशेष रियायतें और आसान किस्त योजना दी जा रही है। यह सुविधा खास तौर पर त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि लोग आसानी से घर खरीद सकें।