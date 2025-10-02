Language
    कपूर कंपनी पुल बनकर तैयार लेकिन... जंजीर लांघकर पैदल गुजर रहे लोग, आखिर कब रेलवे देगी आम जनता को राहत

    By Tej Prakash Saini Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:09 AM (IST)

    मुरादाबाद में कपूर कंपनी पुल बनकर तैयार है लेकिन रेलवे ने अभी तक इसे जनता के लिए नहीं खोला है। लोग जंजीरों के नीचे से निकलकर पुल पार कर रहे हैं। पुल को खोलने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है और अब जनता को औपचारिक घोषणा का इंतजार है ताकि दुपहिया वाहन भी आसानी से आ जा सकें।

    नए कपूर कंपनी पुल की जंजीर लांघकर पैदल गुजरने लगे लोग।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कपूर कंपनी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे ने अभी तक इसे आम जनता के लिए शुरू नहीं किया है। पुल के दोनों ओर रेलवे ने जंजीर बांध दी है, बावजूद इसके लोग जंजीर के नीचे से निकलकर आना-जाना शुरू कर चुके हैं। इससे पैदल यात्रियों को राहत मिल रही है।

    रेलवे ने नहीं की है पुल खोलने की औपचारिकता

    पहले पुल पर बेरीकेडिंग की गई थी, जो बुधवार दोपहर बाद हटा दी गई। इसके बाद केवल जंजीर लगाई गई, जिसे लोग लांघकर या नीचे से होकर पार करने लगे हैं। दशहरा के दिन भी यदि रेलवे ने रोकटोक नहीं की, तो लोग इसी तरह पुल का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि रेलवे की ओर से अब तक नया कपूर कंपनी पुल खोलने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

    दोनों ओर बंधी जंजीर से ही निकल जाने लगे लोग

    कपूर कंपनी पुल को खोलने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई थी। इस बार 30 सितंबर अंतिम तारीख रखी गई थी और पुल तैयार भी हो गया है। वर्ष 2022 से पुराना पुल बंद था। पहले दोपहिया वाहनों का आवागमन रोका गया था और 19 अप्रैल 2025 से पैदल चलने वालों के लिए भी इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद नए पुल पर गर्डर रखने का काम शुरू हुआ था।

    खुलने की औपचारिक घाेषणा नहीं की

    अब नया पुल पूरी तरह बनकर तैयार है और जनता की निगाहें इसके औपचारिक रूप से खुलने पर हैं, जिससे दुपहिया वाहन भी आसानी से मझोला की ओर आ जा सकें। रेलवे प्रशासन पहले ही कह चुका है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कपूर कंपनी पुल खोल दिया जाएगा। लेकिन, अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है।