IRCTC का धमाकेदार ऑफर! सिर्फ इतने रुपये में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे; बुकिंग के लिए टूट पड़े लोग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे आइआरसीटीसी के जरिए श्रद्धालुओं को विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से सात ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा। यह यात्रा 18 नवंबर से 29 नवंबर तक 11 रात और 12 दिन की होगी।

ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होगी और हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी व ललितपुर से यात्री इसमें शामिल हो सकेंगे।

इस पैकेज में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, भेट द्वारका, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर तथा संभाजीनगर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई जाएगी। कुल 767 बर्थ वाली इस ट्रेन में 2एसी, 3एसी और स्लीपर क्लास की सुविधा होगी।