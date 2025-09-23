Language
    IRCTC का धमाकेदार ऑफर! सिर्फ इतने रुपये में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे; बुकिंग के लिए टूट पड़े लोग

    By Tej Prakash Saini Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:44 PM (IST)

    IRCTC Bharat Gaurav Train | IRCTC Latest News | आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन से सात ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा जो 18 नवंबर से शुरू होगी। यह ट्रेन ऋषिकेश से चलकर मुरादाबाद बरेली समेत कई शहरों से गुजरेगी। पैकेज में भोजन आवास और स्थानीय भ्रमण शामिल हैं। स्लीपर क्लास का किराया 24100 रुपये है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर की जा सकती है।

    नवंबर में सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे आइआरसीटीसी के जरिए श्रद्धालुओं को विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से सात ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा। यह यात्रा 18 नवंबर से 29 नवंबर तक 11 रात और 12 दिन की होगी।

    ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होगी और हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी व ललितपुर से यात्री इसमें शामिल हो सकेंगे।

    इस पैकेज में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, भेट द्वारका, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर तथा संभाजीनगर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई जाएगी। कुल 767 बर्थ वाली इस ट्रेन में 2एसी, 3एसी और स्लीपर क्लास की सुविधा होगी।

    यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण तथा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है।

    स्लीपर क्लास में 24,100 रुपये प्रति व्यक्ति, बच्चों (5–11 वर्ष) के लिए 22,720 रुपये। स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी) 40,890 प्रति व्यक्ति, बच्चों के लिए 39,260, कम्फर्ट श्रेणी (2एसी) 54,390 प्रति व्यक्ति, बच्चों के लिए 52,425) रुपये किराया होगा।

    बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर

    यात्रा पैकेज में एलटीसी और ईएमआइ की सुविधा भी उपलब्ध है। इच्छुक यात्री आइआरसीटीसी कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ से या आनलाइन www.irctctourism.com पर बुकिंग करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9236391908, 8287930199, 8287930908, 7302821864 और 8595924294 पर संपर्क किया जा सकता है।

    आइआरसीटीसी सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। इसमें स्लीपर से लेकर वातानुकूलित कोच होंगे। योग नगरी ऋषिकेश से मुरादाबाद, बरेली होकर यह ट्रेन विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के लिए जाएगी।

    आदित्य गुप्ता, सीनियर डीसीएम