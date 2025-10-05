Language
    मुरादाबाद नगर निगम ने बड़ी राहत का किया ऐलान, सोलर पैनल लगवाएं हाउस और वॉटर टैक्स में पाएं भारी छूट!

    By Tej Prakash Saini Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    मुरादाबाद नगर निगम ने नागरिकों को राहत देते हुए गृहकर और जलकर में 20% तक की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट सोलर पैनल लगवाने और दिसंबर 2025 तक कर जमा करने पर मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और नागरिकों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। यह छूट केवल दिसंबर 2025 तक ही लागू रहेगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर निगम ने नागरिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। यदि नागरिक घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो उन्हें गृहकर और जलकर पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके साथ ही, जो लोग दिसंबर 2025 तक अपने कर जमा करेंगे उन्हें अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट और दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।

    दिसंबर तक ही मिलेगा गृहकर-जलकर जलकर में छूट का फायदा

    शहर में बिजली की बढ़ती खपत और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने यह कदम उठाया है। निगम चाहता है कि लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं और बिजली पर होने वाला खर्च घटाएं। इसके साथ ही शहर ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़े।

    पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से शहर को ग्रीन एनर्जी बनाने पर जोर

    निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले लोग न केवल अपने बिजली खर्च में बचत करेंगे, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इस कदम से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम होगा।

    सोलर पैनल लगाने वालों को गृहकर व जलकर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दिसंबर 2025 तक कर भुगतान करने वालों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट और मिलेगी। दोनों लाभ लेने पर नागरिकों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट केवल दिसंबर 2025 तक ही लागू रहेगी।

    नागरिक इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल में भारी कमी आएगी और करों में भी राहत मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर शहर को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी शहर बनाया जा सकेगा। दिसंबर तक सोलर पैनल लगाने वाले नागरिकों को 20 प्रतिशत गृहकर व जलकर में छूट मिलेगी। दिव्यांशु पटेल, नगर आयुक्त