    मुरादाबाद में जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन और CCTV से हुई निगरानी, तैनात रही पुलिस फोर्स

    By sachin choudhary Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:52 PM (IST)

    मुरादाबाद जिले में जुमे की नमाज के दौरान पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। बरेली की घटना को देखते हुए एसएसपी ने हाई अलर्ट जारी किया था। शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली।

    जुके की नमाज पर अलर्ट रहा पुलिस प्रशासन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । जिलेभर में शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई। सुबह से ही पुलिस मैदान में उतर गई। जामा मस्जिद के आसपास में पैदल मार्च किया। मस्जिद के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

    ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। जिले भर में शांति पूर्ण रूप से नमाज अदा होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आइ लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान बरेली में हिंसा हुई थी। इसके अलावा संभल में एक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया गया है। इसके चलते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। एसएसपी सतपाल अंतिल ने शुक्रवार को पुलिस को हाई अलर्ट रखा।

    आस-पास तैनात रही पुलिस

    दोपहर को जुमे की नमाज शुरू होने से पहले जामा मस्जिद समेत सभी प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जामा मस्जिद पर सीओ कोतवाली सुनीता दहिया, एसएचओ मुगलपुरा शैलेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पीएसी के जवान भी तैनात नजर आए।

    ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। दोपहर डेढ़ बजे शांतिपूर्ण माहौल में नमाज होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। सिविल लाइंस के हरथला स्थित गुलाब मस्जिद, जीआइसी चौराहा स्थित मस्जिद समेत अन्य सभी मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।