विरोध के बीच चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया अतिक्रमण

मुरादाबाद में सीएम ग्रिड योजना का काम फिर शुरू हो गया। नगर निगम ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों ने विरोध किया पर उन्हें रोक दिया गया। निगम के अनुसार 34 मीटर में सड़क का सौंदर्यीकरण हो रहा है जबकि दुकानदारों का कहना है कि रैंप अतिक्रमण में नहीं आते। शुक्रवार को भी हंगामा हुआ था जिसके बाद चंदन रैदास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । सीएम ग्रिड योजना का एक दिन पहले स्थानीय लोगों द्वारा रोका गया काम शनिवार को नगर निगम अफसरों, पुलिस व प्रवर्तन दल की मौजूदगी में शुरू हो गया। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह पुलिस फोर्स व प्रवर्तन दल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण तोड़ दिया गया। दूसरे दिन भी दुकानदारों ने विरोध किया।

लेकिन, पुलिस ने उनको रोक दिया। बुलडोजर से दुकानदारों का अतिक्रमण हटाने के बाद पानी की पाइप लाइन डालने का काम शुरू कराया गया। दुकानदारों का आरोप है कि 34 मीटर में सीएम ग्रिड योजना का काम निर्धारित है। जिससे दुकानों के रैंप अतिक्रमण के दायरे में नहीं आते।

शुक्रवार को हुआ था हंगामा जबकि नगर निगम के अनुसार 34 मीटर में भी सड़क का सुंदरीकरण हो रहा है। नया नाले के पीछे पानी की पाइप लाइन भूमिगत डाली जानी है। लेकिन, कुछ लोग भड़काकर माहौल खराब कर रहे हैं। कैल्टन स्कूल से चौधरी चरण सिंह चौक तक सड़क चौड़ीकरण और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य को लेकर शुक्रवार को हंगामा हुआ था। जिसमें चंदन रैदास पर लोगों को भड़काकर निर्माण रोकने का आरोप था।

इस मामले में नगर निगम की ओर से चंदन रैदास व एक अज्ञात के खिलाफ मझोला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कैल्टन स्कूल से चौधरी चरण सिंह चौक के बीच पाइपलाइन बिछाई जानी है। चंदन रैदास ने लोगों को भड़काकर पाइपलाइन डालने नहीं दी और सार्वजनिक सड़क की पटरी पर कब्जा भी खाली नहीं किया।

मामले में दी थी तहरीर इस मामले में जलकल के अधिशासी अभियंता और निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विजेंद्र सिंह, अवर अभियंता महावीर भारती और अवर अभियंता अनिल कुमार ने तहरीर दी है। चंदन रैदास का कहना है कि कोई विरोध नहीं किया था, अपनी बात रखी थी। उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का विरोध किया था। उसमें भी विरोध करने वाले समाज के तमाम लोग थे।