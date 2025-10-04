Language
    मुरादाबाद में 1.61 लाख छात्रों का आधार अपडेट अधूरा, छात्रवृत्ति पर लटकी तलवार

    By khushwant choudhary Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    मुरादाबाद के स्कूलों में एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से शिक्षा विभाग परेशान है। आधार अपडेट न होने से छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आधार अपडेट कराने के लिए कार्यालय में मशीनें लगाई हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जल्द से जल्द आधार अपडेट कराने का निर्देश दिया है।

    जनपद में 1.61 लाख छात्रों का आधार अपडेट अधूरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं का आधार अपडेट न होने से शिक्षा विभाग चिंता में है। जनपद में परिषदीय, माध्यमिक, सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों में करीब 1,61,594 छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड अपडेट नहीं हैं। आधार अपडेट न होने से सबसे बड़ी दिक्कत छात्रवृत्ति मिलने में आती है। ऐसे छात्र समय पर लाभ से वंचित रह जाते हैं।

    मुरादाबाद जिले में 1402 परिषदीय स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 464 माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूल, करीब 70 सीबीएसई और आठ आइसीएसई स्कूल हैं। इनमें कुल 6,51,474 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 1,03,528 और 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 58,066 छात्रों का आधार अपडेट नहीं है।

    क्या बोले बेसिर शिक्षा अधिकारी?

    बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं को आधार अपडेट कराने के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय में दो मशीनें लगाई गई हैं। यहां छात्र आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं।

    वहीं, सीबीएसई और अन्य स्कूलों के छात्र-छात्राओं को नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। अधिकारियों के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण, शैक्षिक योजनाओं और कई अन्य सरकारी लाभ सीधे आधार नंबर से जुड़े होते हैं। यदि आधार में जन्मतिथि, नाम या अन्य जानकारी में त्रुटि है और समय पर अपडेट नहीं कराया गया तो छात्रवृत्ति अटक सकती है।

    शैक्षिक दस्तावेजों में आ सकती है दिक्कत

    यही नहीं, आगे की कक्षाओं में प्रवेश और शैक्षिक दस्तावेजों में भी दिक्कत आ सकती है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि जिन बच्चों का आधार अपडेट नहीं है, उनकी सूची बनाकर तत्काल अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। विभाग का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी छात्रों का आधार अपडेट पूरा कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

    बच्चों के आधार को लेकर अभिभावकों को जागरूक रहना चाहिए। कार्यालय में दो मशीनें लगीं है। यहां आकर अपने बच्चों का आधार अपडेट कराएं। जिससे सभी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सकें। - विमलेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी