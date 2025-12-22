मुरादाबाद के चर्चों में बढ़ी क्रिसमस की रौनक, विशेष आराधना और कैरल की गूंज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। क्रिसमस पर्व नजदीक आते ही शहर के चर्चों में उल्लास और भक्ति का माहौल तेज हो गया है। क्रिसमस से पहले रविवार को विशेष आराधनाओं का आयोजन किया गया, वहीं प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित कार्यक्रमों का नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया गया। सुबह और शाम चर्चों में प्रार्थना, कैरल गीत और धार्मिक प्रस्तुतियों का सिलसिला चला।

पीलीकोठी स्थित फिलिप चर्च में वरिष्ठ पादरी ब्रजेश मेंशल ने विशेष आराधना कराई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सेवा और मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। शाम के समय युवाओं की टोली ने कैरल गीत गाए, जिससे चर्च परिसर भक्ति और उल्लास से भर उठा। युवाओं ने ही चर्च की सजावट की जिम्मेदारी संभाली और क्रिसमस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

आराधना में शामिल हुए श्रद्धालु पारकर इंटर कॉलेज के जार्डन बायस चर्च में सुबह की आराधना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जूनियर पास्टर रोहित मैसी ने आराधना कराई। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अध्यात्म और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए संदेश दिया। कहा कि प्रभु यीशु का जीवन त्याग, प्रेम और करुणा की सीख देता है, जिसे समाज में आत्मसात करने की आवश्यकता है।