    मुरादाबाद के चर्चों में बढ़ी क्रिसमस की रौनक, विशेष आराधना और कैरल की गूंज

    By Tej Prakash Saini Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:56 AM (IST)

    क्रिसमस के नजदीक आते ही शहर के चर्चों में भक्ति और उल्लास का माहौल बढ़ गया। रविवार को विशेष आराधना, कैरल गीत और प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आधार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। क्रिसमस पर्व नजदीक आते ही शहर के चर्चों में उल्लास और भक्ति का माहौल तेज हो गया है। क्रिसमस से पहले रविवार को विशेष आराधनाओं का आयोजन किया गया, वहीं प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित कार्यक्रमों का नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया गया। सुबह और शाम चर्चों में प्रार्थना, कैरल गीत और धार्मिक प्रस्तुतियों का सिलसिला चला।

    पीलीकोठी स्थित फिलिप चर्च में वरिष्ठ पादरी ब्रजेश मेंशल ने विशेष आराधना कराई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सेवा और मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। शाम के समय युवाओं की टोली ने कैरल गीत गाए, जिससे चर्च परिसर भक्ति और उल्लास से भर उठा। युवाओं ने ही चर्च की सजावट की जिम्मेदारी संभाली और क्रिसमस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

    आराधना में शामिल हुए श्रद्धालु

    पारकर इंटर कॉलेज के जार्डन बायस चर्च में सुबह की आराधना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जूनियर पास्टर रोहित मैसी ने आराधना कराई। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अध्यात्म और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए संदेश दिया। कहा कि प्रभु यीशु का जीवन त्याग, प्रेम और करुणा की सीख देता है, जिसे समाज में आत्मसात करने की आवश्यकता है।

    फिलिप मैथोडिस्ट चर्च में शाम को विशेष कनटाटा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण युवाओं ने प्रस्तुत किया।

    मंचन के साथ-साथ कैरल गीतों की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन पास्टर ब्रजेश मेंशल ने किया। इसके अलावा ओल्ड मैथोडिस्ट चर्च, एथोंनी चर्च, द साल्वेशन चर्च, सेंट पाल चर्च और दांग चर्च में भी प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। ओल्ड मैथोडिस्ट चर्च में पास्टर द्रविण मैसी और दांग चर्च में डेनियल मैसी ने प्रार्थना कराई। सभी चर्चों में सजावट की तैयारियां जोरों पर हैं। रोशनी, फूलों और क्रिसमस ट्री से सजे चर्च शहर में क्रिसमस की खुशियों का संदेश दे रहे हैं।