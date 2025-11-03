संवाद सहयोगी, भगतपुर। भवानीपुर ग्राम में उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों को गन्ने के खेत में अज्ञात युवक की लाश प्लास्टिक की पल्ली में लिपटी मिली। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने हत्या करने के बाद मृतक की पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर नमक डालकर शव को फेंक कर फरार हो गए।

घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के लिए इंटरनेट मीडिया पर मृतक की डिटेल शेयर की है। उधर मौके पर पहुंचे एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और सीओ ठाकुरद्वारा ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही फोरेंसिक फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है।

भवानीपुर ग्राम निवासी किसान रामपाल के जंगल में गन्ने का खेत है। रविवार देर शाम जब वह अपने खेत पहुंचे तो उन्हें अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। कुछ दूर आगे जाकर देखा तो उन्हें प्लास्टिक की पल्ली में लिपटा हुआ एक युवक का शव दिखाई दिया। इसकी जानकारी जैसे ही आस पास के ग्रामीणों को लगी तो वह मौके पर एकत्रित हो गए। इधर स्वजन भी खेत पर पहुंच गए।

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह भी पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने जैसे ही शव से पल्ली हटाकर देखा तो चेहरा बुरी तरीके से खराब हो चुका था, इसके साथ ही दुर्गंध और भी तेज हो गई। घ

टना स्थल पर शव के पास नमक भी मिला है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्यारों ने मृतक की पहचान छुपाने व शव को जल्दी गलाने के लिए नमक डाला है। पुलिस ने आस-पास के ग्रामीणों को बुलवाकर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जिसके बाद पुलिस ने इंटरनेट के माध्यम से शव की शिनाख्त कराने के लिए मृतक के हुलिए और कपड़ों आदि की जानकारी साझा की है।