    मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से गोदकर हत्या, तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में भाजपा नेता के भतीजे विनायक सिंह की गाली गलौज का विरोध करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के चाचा ने परिजनों को पिस्टल से धमकाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में गाली गलाैज का विरोध करने पर भाजपा नेता के भतीजे बारहवीं के छात्र ठाकुर विनायक सिंह के साथ मारपीट करके पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। स्वजन मौके पर पहुंचे तो आरोपित के चाचा ने लाइसेंसी पिस्टल लहराकर धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

    कटघर बीच छोटा छत्ता मोहल्ला निवासी पवन कुमार सिंह का बेटा विनायक सिंह डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में 12 वीं कक्षा का छात्र था। छात्रा के चाचा अनुराग सिंह भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं। मंगलवार शाम करीब सात बजे विनायक अपने घर के पास ही खड़ा था। इसी दौरान वहां पड़ोस में रहने वाले मनोज शर्मा का बेटा फूले कौशिक पहुंच गया और नशे की हालत में गाली गलौज करने लगा। विनायक ने गाली गलौज का विरोध किया तो भिड़ गया।

    शोर शराबा सुनकर आरोपित फूले के पिता मनोज कौशिक, भाई आनंद कौशिक, चाचा अनिल कौशिक पहुंच गए। छात्र के साथ मारपीट की गई। इसी बीच फूले चाकू निकालकर विनायक के पेट में घोंप दिया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी पर स्वजन पहुंचे तो आरोपित भाग गए। आरोपित अनिल कौशिक ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर सभी धमकाया। स्वजन घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। इसके बाद स्वजन कांठ रोड स्थित कासमास अस्पताल में ले गए। जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    सूचना पर पुलिस अस्पताल में पहुंच गई। पूरी जानकारी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर हत्या के बाद मोहल्ले में तनाव है। आरोपित घर छोड़कर भाग गए है। मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित कर दी है।