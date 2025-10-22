मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे की हत्या के बाद मोहल्ले में तनाव, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में भाजपा नेता अनुराग सिंह के भतीजे विनायक सिंह की हत्या के बाद से मोहल्ले में तनाव है। पुलिस बल तैनात है। बुधवार को पुलिस ने आरोपित विशाल कौशिक उर्फ पूले कौशिक और आकाश रावत उर्फ सोना को गिरफ्तार कर लिया। बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपितों ने विनायक के पेट में चाकू घोंपकर हत्या की थी। फरार दोनों आरोपितों की तलाश में पुलिस जुटी है। बुधवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



कटघर बीच छोटा छत्ता मुहल्ला निवासी पवन कुमार सिंह का बेटा विनायक सिंह डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में 12 वीं कक्षा का छात्र था। छात्रा के चाचा अनुराग सिंह भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं। अनुराग के बड़े भतीजे अभिषेक सिंह के शिकायती पत्र पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले विशाल उर्फ पूले कौशिक, उसके भाई अनंत कौशिक और चाचा अनिल शर्मा व आकाश रावत उर्फ सोना के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें अभिषेक ने बताया कि मंगलवार दोपहर विशाल उर्फ पूले रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था।

इस विवाद में आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उस वक्त मामला शांत हो गया था लेकिन मंगलवार की शाम सात बजे आरोपित ने फिर से गाली गलौज कर दी थी। इसी दौरान वहां 17 वर्षीय भाई विनायक आ गया था। उसने गाली गलौज का विरोध किया तो पूले ने अपने भाई अनंत, चाचा अनिल शर्मा और आकाश रावत को बुला लिया था। आरोपितों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर विनायक की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से मोहल्ले में तनाव फैल गया था। अधिकारियों ने पुलिस बल तैनात कर दिया था।

बुधवार को भी पुलिस तैनात रही। दोपहर में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपित विशाल कौशिक उर्फ पूले कौशिक और आकाश रावत उर्फ सोना को गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपित अनिल शर्मा और अनंत कौशिक फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगी है।





भाजपा विधायक ने पहुंचकर दी सांत्वना

भाजपा नेता के भतीजे विनायक सिंह की हत्या के अगले दिन बुधवार को शहर विधायक रितेश गुप्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस से बात करते हुए फरार दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने की बात कही।