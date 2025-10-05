बजरंग दल नेता शोभित ठाकुर हत्याकांड के दो आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, 25 हजार के इनामी गोली लगने से घायल

Language
    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    मुरादाबाद में बजरंग दल के खंड संयोजक शोभित ठाकुर की हत्या के मामले में पुलिस ने अक्कू शर्मा और जतिन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। शोभित की हत्या इंस्टाग्राम पर हुई टिप्पणी के विवाद के चलते हुई थी। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

    पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र में बजरंग दल के खंड संयोजक शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या करने वाले अक्कू शर्मा और जतिन को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। फरार दोनों आरोपितों पर पुलिस ने 25 -25 हजार का इनाम घोषित किया था।

    मोहल्ला सूरज नगर निवासी घनश्याम ठाकुर का बेटा शोभित ठाकुर उर्फ भूरा श्यामो देवी इंटर कॉलेज में दसवीं का छात्र था। बजरंग दल में उसके पास खंड संयोजक की जिम्मेदारी थी। करीब चार माह पहले शोभित का मोहल्ले के ही अविनाश से इंस्टाग्राम पर की गई टिप्प्णी के चलते विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आसपास के लोगों ने विवाद शांत कर दिया था, मगर तभी से अविनाश रंजिश मानने लगा। तनातनी बढ़ती चली गई।

    बीते सोमवार को शोभित की गोली मारकर की थी हत्या

    सोमवार करीब तीन बजे मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास पहुंचा और घूमने चने की बात कहकर दोनों बाइक से निकल गए। रास्ते में मुहल्ले के ही रोहित व आदित्य मिल गए। चारों बल्देव पुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पहुंचे। इसी बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी व जतिन उर्फ लाल पहुंच गए। अक्कू ने शोभित से बाइक की चाबी मांगी थी। मना करने पर चाबी छीनकर चार्जर लाने की बात कही। लौटकर वापस आते ही शोभित से भिड़ गया था और गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    पुलिस आरोपितों की कर रही थी तलाश

    पुलिस ने इस मामले में अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी व जतिन उर्फ लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तभी से पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। रविवार तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी।

    पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम अक्कू शर्मा, जतिन उर्फ लाला निवासी पीतल नगरी बताया। अन्य दोनों फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। 