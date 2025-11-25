Moradabad ATM Loot: 6: बदमाशों के निशाने पर पीएनबी के एटीएम, पहले भी लूटे 16 लाख

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बदमाशों के निशाने पर पीएनबी के एटीएम हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 में भी उन्होंने पीनएबी के ही एटीएम को निशाना बनाया और 16 लाख रुपये लूट ले गए थे। हालांकि, 2020 और लोकोशेड की घटना में कुछ अंतर है तो कुछ समानताएं भी। जैसे बदमाशों की संख्या चार होना। एटीएम में कैश का हाल में ही लोड होना। वारदात के समय में करीब-करीब समानता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में पुलिस 2020 की घटना में शामिल बदमाशों की कुंडली पर भी काम कर रही है। जुलाई 2020 को सफेद रंग की कार से आए चार बदमाश कांठ रोड पर मोरा की मिलक में गैस कटर से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काटकर 16.74 लाख रुपये लूटकर ले गए थे।