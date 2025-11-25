Moradabad ATM Loot: 6: बदमाशों के निशाने पर पीएनबी के एटीएम, पहले भी लूटे 16 लाख

Language
    By Anuj Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बदमाशों के निशाने पर पीएनबी के एटीएम हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 में भी उन्होंने पीनएबी के ही एटीएम को निशाना बनाया और 16 लाख रुपये लूट ले गए थे। हालांकि, 2020 और लोकोशेड की घटना में कुछ अंतर है तो कुछ समानताएं भी। जैसे बदमाशों की संख्या चार होना। एटीएम में कैश का हाल में ही लोड होना। वारदात के समय में करीब-करीब समानता।

    ऐसे में पुलिस 2020 की घटना में शामिल बदमाशों की कुंडली पर भी काम कर रही है। जुलाई 2020 को सफेद रंग की कार से आए चार बदमाश कांठ रोड पर मोरा की मिलक में गैस कटर से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काटकर 16.74 लाख रुपये लूटकर ले गए थे।

    कार से उतरते ही दो बदमाश सीधे एटीएम में घुसे और शटर गिरा लिया। इसके बाद एटीएम काटना शुरू कर दिया। पास में ही ऑटो माेबाइल के दो गार्डों ने आवाज सुनकर सवाल किया तो अंदर से कहा कि एटीएम ठीक कर रहा हूं। दोनों गार्ड पास आए ही थे कि इतने में ही दो बदमाश कार से उतरकर उनके पास पहुंच गए। दोनों को बंधक बना लिया। वारदात को अंजाम देते ही चारों भाग निकले। घटना में भी सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई थीं।