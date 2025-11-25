Moradabad ATM Loot: वारदात से 200 मीटर दूरी पर पुलिस पिकेट, बेखौफ बदमाश ले गए एटीएम



घटनास्थल से ही लोकोशेड पुल शुरू हो जाता है। दिल्ली रोड से शहर को आते वक्त पुल से उतरते ही एक रास्ता रेलवे कालोनी काे जाता है। रेलवे स्टेशन रोड से दिल्ली रोड एवं पीलीकोठी से दिल्ली रोड जाने वाले लोकोशेड से ही गुजरते हैं। ऐसे में घटनास्थल वाले क्षेत्र में 24 घंटे चहल पहल रहती है। मगर, बदमाश वारदात के लिए पहले से रेकी कर चुके थे। उन्हें यह मालूम था कि वारदात के लिए सबसे मुफीद समय कौन सा है, जिस समय पुलिस की सक्रियता कम होती है। तय योजना अनुसार, ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरे घटनाक्रम को सामने आई फुटेज से आसानी से समझा जा सकता है। हरियाणा की क्रेटा नंबर 70 एफ 1966



