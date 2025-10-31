मुरादाबाद में नगर निगम की टीम का एक्शन, दिल्ली रोड से हटाया अतिक्रमण; सील किया गोदाम
मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाया और एक गोदाम को सील कर दिया। यह कार्रवाई सड़क पर अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसके तहत दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान गागन तिराहा के पास फुटपाथ पर सिविल लगाकर ई-रिक्शा बिक्री के लिए खड़े किए गए वाहन जब्त कर लिए गए और एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया गया। नगर निगम ने ई-रिक्शा बिक्री करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए दो ई-रिक्शा कब्जे में ले लिए। देर शाम तक जुर्माना जमा करके ई-रिक्शा छुड़वाने की कार्रवाई चलती रही।
अभियान के दौरान निगम टीम ने देखा कि गगन तिराहा के पास फुटपाथ पर सिविल लगाकर ई-रिक्शा बिक्री की जा रही थी, जिससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दो ई-रिक्शा जब्त किए गए और एजेंसी को भविष्य में इस तरह का अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।
गागन तिराहा के पास ही मस्जिद की 8 से 10 दुकानदारों फुटपाथ तक तंदूर, भट्ठियां और दुकानों के बाहर रखा सामान रखा था। करीब आठ से दस दुकानदारों पर अतिक्रमण अभियान के तहत जुर्माना डाला गया। सभी दुकानदारों ने संयुक्त रूप से 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा कर अपना सामान छुड़वाया।
टीम ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, टाउन हाल से भी अवैध बाजार लगाने वालों को हटाया और उनके बांस बल्ली भी हटा दिए गए। इधर मधुबनी क्षेत्र में आईजीआरएस पर आई शिकायत के आधार पर भी एक स्थान पर अतिक्रमण हटवाया गया। अभियान में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, मुख्य अभियंता नईमुद्दीन, प्रवर्तन दल की टीम, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश गौतम और सहायक अभियंता किशनलाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
