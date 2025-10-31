जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान गागन तिराहा के पास फुटपाथ पर सिविल लगाकर ई-रिक्शा बिक्री के लिए खड़े किए गए वाहन जब्त कर लिए गए और एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया गया। नगर निगम ने ई-रिक्शा बिक्री करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए दो ई-रिक्शा कब्जे में ले लिए। देर शाम तक जुर्माना जमा करके ई-रिक्शा छुड़वाने की कार्रवाई चलती रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



अभियान के दौरान निगम टीम ने देखा कि गगन तिराहा के पास फुटपाथ पर सिविल लगाकर ई-रिक्शा बिक्री की जा रही थी, जिससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दो ई-रिक्शा जब्त किए गए और एजेंसी को भविष्य में इस तरह का अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।

गागन तिराहा के पास ही मस्जिद की 8 से 10 दुकानदारों फुटपाथ तक तंदूर, भट्ठियां और दुकानों के बाहर रखा सामान रखा था। करीब आठ से दस दुकानदारों पर अतिक्रमण अभियान के तहत जुर्माना डाला गया। सभी दुकानदारों ने संयुक्त रूप से 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा कर अपना सामान छुड़वाया।