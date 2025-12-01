जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़क हादसे में जान गंवाने छह लोगों के शवों का रविवार की रात ही पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार को तड़के सभी छह शव गांव में पहुंचे तो हर तरफ चीत्कार मच गई। गांव से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। आनन-फानन में ग्रामीण शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। आसपास के गांवों के लोग भी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन उनका दर्द आंखों से आंसू के रूप में निकल रहा था।

कुंदरकी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर निवासी करन सिंह के फुफेरे भाई धर्मपाल की बेटी संध्या की रविवार को शादी थी। रविवार को दोपहर में बारात आई थी। शादी में शामिल होने के लिए करन सिंह पत्नी सीमा, बेटी अनन्या, सगे भाई ओमवीर के बेटे अभय, बेटी अंशू, झलक, चचेरे भाई मुरारी की बेटी आरती, रानी, भतीजे दिनेश की बेटी अनुष्का और बहन सुमन पत्नी हरदीप निवासी मधूपुरी मैनाठेर के साथ संध्या की शादी में शामिल होने के लिए गांव रफातपुर जा रहे थे।