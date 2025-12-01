Moradabad Accident: एक साथ पहुंचीं छह लाशें तो हर तरफ मच गया चीत्कार, मंंजर देख लोगों की आंसों से निकले आंसू
मुरादाबाद में हुए एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की जान चली गई। जब सभी मृतकों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो वहां कोहराम मच गया। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों की आंखें नम हैं।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़क हादसे में जान गंवाने छह लोगों के शवों का रविवार की रात ही पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार को तड़के सभी छह शव गांव में पहुंचे तो हर तरफ चीत्कार मच गई। गांव से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। आनन-फानन में ग्रामीण शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। आसपास के गांवों के लोग भी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन उनका दर्द आंखों से आंसू के रूप में निकल रहा था।
कुंदरकी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर निवासी करन सिंह के फुफेरे भाई धर्मपाल की बेटी संध्या की रविवार को शादी थी। रविवार को दोपहर में बारात आई थी। शादी में शामिल होने के लिए करन सिंह पत्नी सीमा, बेटी अनन्या, सगे भाई ओमवीर के बेटे अभय, बेटी अंशू, झलक, चचेरे भाई मुरारी की बेटी आरती, रानी, भतीजे दिनेश की बेटी अनुष्का और बहन सुमन पत्नी हरदीप निवासी मधूपुरी मैनाठेर के साथ संध्या की शादी में शामिल होने के लिए गांव रफातपुर जा रहे थे।
कटघर क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित रामगंगा पुल और जीरो पाइंट के बीच रफातपुर अंडरपास वाले पुल पर पहुंचे। तभी पीछे से आ रही मेरठ डिपो की बस यूपी 78 केटी 4233 रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे सीमा, आरती, अभय और सुमन, संजू अनाया की मृत्यु हो गई थी। जबकि पांच लो गंभीर रूप से घायल हो गई थे। जिलाधिकारी ने सभी शवों का रात में ही अंतिम संस्कार करा दिया। सोमवार तड़के शव गांव में पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।