    मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा- ऑटो रिक्शा को अज्ञात वाहन ने रौंदा, तीन लोगों की मौत, दो घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    मुरादाबाद में एक दुखद घटना में, एक अज्ञात वाहन ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की जान चली गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में ई ऑटो रिक्शा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    हादसा रात करीब दो बजे हुआ। मुरादाबाद से चलकर इलेक्ट्रानिक ऑटो कुंदरकी आ रहा था। मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग किनारे गांव भीकनपुर कुलवाड़ा में ओवरटेक करने के प्रयास में अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पलट कर सड़क किनारे जा गिरा।

    हादसे में जैद पुत्र लियाकत मोहल्ला नुरुल्ला पैठ बाजार कुंदरकी, मो. सुल्तान पुत्र शमशाद हुसैन जयंतीपुर मझोला, चालक कृषनाथ पुत्र राजेंद्र भीतरगांव थाना शाहाबाद जनपद रामपुर की मौत हो गई, जबकि राजकुमार निवासी भीतरगांव थाना शाहाबाद जनपद रामपुर अनीस मोहल्ला नुरुल्ला पैठ बाजार कुंदरकी घायल हो गए।

    एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगाधर ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। सीसीटीवी कैमरे देखकर वाहन का पता लगाया जा रहा है।